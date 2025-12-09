Μπουζούκια με Κακοσαίο έστησαν οι αγρότες στο Κιάτο - Τούρτα έκπληξη σε αστυνομικό στο Νευροκόπι (vids)

Την ώρα που οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κάποιοι πιο... μερακλήδες αποφάσισαν να δώσουν μία άλλη νότα στον αγώνα τους.

Στο μπλόκο του Κιάτου, οι διαδηλωτές έστησαν αυτοσχέδια μπουζούκια μέσα σε φορτηγό, με τραπέζια γεμάτα μπουκάλια αλκοόλ. Με σύνθημα «η φτώχεια θέλει καλοπέραση» και τραγούδια του Γιώργου Κακοσαίου, οι αγρότες έδωσαν ένα.. διαφορετικό στίγμα στη διαμαρτυρία τους.

Στο κάτω Νευροκόπι, στο τελωνείο Εξοχής, οι αγρότες αποφάσισαν να εκπλήξουν ευχάριστα μία αστυνομικό, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της με μία τούρτα.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλη τη χώρα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, όλο και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου παρέμειναν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας αγρότες και κτηνοτρόφοι του νησιού, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους.

Πηγή: protothema.gr