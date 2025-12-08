Υπερπαραγωγή: Το πιο γιορτινό σπίτι βρίσκεται στο Χαλάνδρι και έχει 20.000 λαμπιόνια (vid)

Στόχος του κ. Βασίλη, ενός κατοίκου Χαλανδρίου, είναι κάθε χρόνο να ξεπερνά τον εαυτό του και να πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά τον στολισμό της μονοκατοικίας στην οποία ζει.

Ξεκίνησε το 2002, συντηρητικά όπως παραδέχεται, για να φτάσει στα 17.000 λαμπιόνια στις γιορτές του 2024. Φέτος, όπως είπε στην ΕΡΤ, θα σπάσει το ρεκόρ του, καθώς στόλισε το σπίτι του με 20.000 λαμπιόνια, τα οποία χρειάστηκε 20 ημέρες για να τα τοποθετήσει.

Ο κ. Βασίλης δεν είναι μόνος του σε όλο αυτό το πρότζεκτ. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία με τον σχεδιασμό να ξεκινά αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Η μονοκατοικία του κ. Βασίλη, στον οδό Ψαρών στο Κάτω Χαλάνδρι, αφενός φωτίζει τον... μισό δήμο, αφετέρου έχει γίνει viral, με αποτέλεσμα κάθε απόγευμα, παιδιά της περιοχής να πηγαίνουν έξω από το σπίτι του και να χαζεύουν την πολύ όμορφη και ζεστή αυτή εικόνα.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε χθες στις 20:00.

Πηγή: ethnos.gr