Μπαίνει μία φώκια σε ένα μπαρ (κι αυτό δεν είναι ανέκδοτο)...

Ένα μωρό φώκια μπήκε σε ένα μπαρ στη Νέα Ζηλανδία το απόγευμα της Κυριακής προκαλώντας σοκ στους θαμώνες του καταστήματος.

Σύμφωνα με το Asccociated Press, το αξιολάτρευτο πλασματάκι μπήκε στην παμπ Sprig + Fern The Meadows, στο Richmond, στη Νέα Ζηλανδία και το προσωπικό, συνηθισμένο να δέχεται κατοικίδια στο κατάστημα, πέρασε το ζωάκι για σκύλο. Μέχρι που το κοίταξαν πιο προσεκτικά.

«Όλοι ήταν σοκαρισμένοι», είπε η Bella Evans, συνιδιοκτήτρια της παμπ. «Ω Θεέ μου. Τι κάνουμε; Τι συμβαίνει;», ήταν οι σκέψεις που ακολούθησαν.

Ένας πελάτης πήρε ένα πουλόβερ και προσπάθησε να οδηγήσει τη φώκια έξω. Η μικρή φώκια απέφυγε με ιδιαίτερη μαεστρία όσους την “καταδίωκαν”, έτρεξε στην τουαλέτα και έπειτα τρύπωσε κάτω από το πλυντήριο πιάτων – το οποίο και οι εργαζόμενοι αποσυνέδεσαν αμέσως.

Ένας άλλος πελάτης πήγε να πάρει ένα κλουβί σκύλου από το σπίτι του και η Evans κατέστρωσε ένα σχέδιο για να πείσει την “ανήσυχη επισκέπτρια” να βγει από την κρυψώνα της χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι πίτσα. «Απλώς πήγα στον αρραβωνιαστικό μου και του είπα, πάρε τον σολομό! Πάρε τον σολομό!», είπε η Evans.

Τελικά αποδείχτηκε ότι οι ειδικοί είχαν λάβει ήδη πολλαπλές κλήσεις για την μικρή φώκια. «Ήταν η τέταρτη κλήση που είχαν λάβει εκείνη την ημέρα», είπε η Έβανς. «Οδηγούσαν γύρω από την περιοχή προσπαθώντας να βρουν αυτό το μικρό θηλαστικό».

Η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε «πολλές» αναφορές από το κοινό για μια φώκια που είχε εντοπιστεί στο Ρίτσμοντ την Κυριακή, πριν το θηλαστικό εμφανιστεί στο μπαρ.

«Το προσωπικό του μπαρ έκανε εξαιρετική δουλειά διατηρώντας τη φώκια ασφαλή μέχρι να φτάσουν οι φύλακες», είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας της Φύσης της Νέας Ζηλανδίας, Helen Otley.

«Η φώκια απελευθερώθηκε στο νησί Rabbit Island, το οποίο θεωρείται ασφαλές μέρος για τα μικρά θηλαστικά επειδή δεν υπάρχουν σκύλοι», εξήγησε η Otley. Δεν είναι ασυνήθιστο για τις περίεργες νεαρές φώκιες να εμφανίζονται σε απρόσμενα μέρη αυτή την εποχή του χρόνου, πρόσθεσε, καθώς ακολουθούν ποτάμια και ρέματα.

Η Evans, η οποία έχει την παμπ με τον σύντροφό της μόλις μερικούς μήνες, είπε ότι η μικρή φώκια ήταν ο πρώτος ανήσυχος πελάτης που έπρεπε να απομακρύνει. Αλλά είπε ότι το ζώο, που ονομάστηκε Fern από το προσωπικό, είναι ευπρόσδεκτο να επιστρέψει.

Πηγή: news247.gr