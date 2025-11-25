Το challenge της κακομοιριάς: Κωμικός προσπάθησε να κλάψει… 100 ώρες nonstop - Κατέληξε με προσωρινή τύφλωση (vid)

Ένα από τα πιο παράξενα και… αυτοκαταστροφικά challenges που έχουμε δει τελευταία έκανε ο Νιγηριανός κωμικός Tembu Daniel (a.k.a. 237_towncryer).

Ο άνθρωπος αποφάσισε να τιμήσει το όνομά του επιχειρώντας να κλαίει συνεχόμενα για 100 ώρες. Ναι, καλά διαβάσατε.

Μόνο που το «μαραθώνιο κλάμα» δεν πήγε ακριβώς όπως το φανταζόταν.

Τα αποτελέσματα ήταν… τρομακτικά

Μέσα σε μόλις 6 ώρες, ο Daniel εμφάνισε:

Φρικτούς πονοκεφάλους

Πρησμένα μάτια

Οίδημα σε όλο το πρόσωπο

Προσωρινή απώλεια όρασης για 45 λεπτά (!)

Ο ίδιος δήλωσε ότι έπρεπε να «αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του» γιατί… δεν έβλεπε.

Παρόλο που διαφήμισε το «ρεκόρ» με αφίσα που ανέφερε τα Guinness World Records, το ίδρυμα έβγαλε ανακοίνωση–καρφί: «Δεν θα παρακολουθούσαμε ποτέ ρεκόρ για μαραθώνιο κλάμα.»

Με άλλα λόγια: όχι μόνο δεν το εγκρίνουμε, ούτε καν θα το κοιτούσαμε.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Daniel έφτασε έστω κοντά στις 100 ώρες - τα βίντεό του δείχνουν μόνο 2:09 και 5:54.

Το challenge μπορεί να μην πέτυχε, αλλά το internet… τον τίμησε. Βίντεο, memes, σχόλια και όλος ο κόσμος να αναρωτιέται: «Γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου;».

Κάποιοι χρήστες έγραψαν: «Μετά από αυτό, δεν θα κλάψει ξανά ούτε στην κηδεία του φίλε.» και «Αν συνεχίσει, θα ανοίξει δικό του ποτάμι.».

Πηγή: ethnos.gr