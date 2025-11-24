Φανατικός... «τσιπρικός» ταξίδεψε Τρίκαλα-Αθήνα για να αγοράσει την «Ιθάκη» - «Είμαι εδώ από τις 07.30» (vid)

Η κυκλοφορία της «Ιθάκης», του βιβλίου στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δίνει μέσα από τα δικά του μάτια μια οπτική της περιόδου που κυβέρνησε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας και όπως αποδεικνύεται και από τις βασικές... ανησυχίες ενός Τρικαλινού οπαδού του πρώην πρωθυπουργού.

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να έρθω να πάρω το βιβλίο. Είμαι από τις 07.30 εδώ, πρώτος πρώτος από πολίτες. Με πρόλαβαν οι πολιτικοί συντάκτες», είπε στην κάμερα του Orange Press και εξήγησε ότι «από τότε που ενημερωθήκαμε ότι θα βγάλει το βιβλίο, θέλαμε να μάθουμε τα πράγματα από μέσα. Την οπτική του Αλέξη την ξέρουμε, θέλαμε να μάθουμε συμπεριφορές άλλων, μέσα από τα μάτια του. Αυτοί που του κουνούν το δάχτυλο δεν είναι σε θέση να το κάνουν, δεν είναι άμοιροι ευθυνών».

Ένα από τα αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν περισσόερο, όπως είπε, είναι αυτό που περιγράφει «τι ειπώθηκε κατά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών όταν έκλεισαν τα μικρόφωνα», ενώ ευχήθηκε «να δημιουργηθεί ξανά η παρέα που είχαν το 2015 και να κυβερνήσουν ξανά την Ελλάδα. Για τον Αλέξη αισθάνομαι υπερηφάνεια. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και να γίνει πάλι πρωθυπουργός».

Πηγή: ethnos.gr