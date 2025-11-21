Μονμάρτη: Ξεθώριασε το στήθος προτομής της Δαλιδά από τις ορδές τουριστών που το πιάνουν για... καλοτυχία (vid)

Σε πεδίο αντιπαράθεσης στη Μονμάρτη έχει μετατραπεί μια μπρούτζινη προτομή της Δαλιδά λόγω της συνήθειας χιλιάδων τουριστών να αγγίζουν το στήθος του πιστεύοντας ότι θα τους φέρει καλοτυχία στον έρωτα.

Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην φημισμένη συνοικία στην καρδιά του Παρισιού μεταξύ των κατοίκων και των δημοτικών συμβούλων, που ζητούν μέτρα προστασίας της προτομής της εμβληματικής ντίβας του γαλλικού τραγουδιού και υπενθύμιση του σεβασμού προς το γυναικείο σώμα.

Η ξεθωριασμένη πατίνα και η εμφανής φθορά στο στήθος της προτομής της Δαλιδά μαρτυρούν τη συχνότητα των αγγιγμάτων.

Έργο του Γάλλου γλύπτη Aslan η προτομή που κοσμεί την πλατεία Δαλιδά της Μονμάρτης από το 1997, έχει γίνει σύμβολο τουριστικής παράδοσης για κάποιους επισκέπτες, αλλά και αντικείμενο κριτικής για την σεξουαλικοποίηση ενός πολιτιστικού μνημείου.

«Μια μορφή κανονικοποίησης της σεξουαλικής παρενόχλησης»

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Πράσινης Αριστεράς χαρακτηρίζουν τη συνήθεια αυτή ως «μια μορφή κανονικοποίησης της μη συναινετικής επαφής με το γυναικείο σώμα». Και ζητούν από τον Δήμο να εξετάσει τη λήψη μέτρων προστασίας, όπως την ανύψωση του βάθρου της Δαλιδά και την τοποθέτηση διακριτικού προστατευτικού κιγκλιδώματος ή εκπαιδευτικές πινακίδες για τους επισκέπτες.

Η Karen Taïeb, αντιδήμαρχος υπεύθυνη για την πολιτιστική κληρονομιά, τόνισε ότι ο δήμος εξετάζει τρόπους αποτροπής των αγγιγμάτων χωρίς να «φυλακιστεί» η προτομή της Δαλιδά, πιθανότατα με την τοποθέτηση πινακίδων που να υπενθυμίζουν την ανάγκη σεβασμού προς το έργο. Η έννοια της «σεξουαλικής επίθεσης» αφαιρέθηκε από την επίσημη διατύπωση για να μην υπάρξει αδόκιμη σύγκριση με πραγματικά περιστατικά κακοποίησης.

Στην πλατεία Δαλιδά, οι απόψεις διίστανται. «Λατρεύουμε τη Δαλιδά», δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien μια Βελγίδα τουρίστρια υποστηρίζοντας ότι το άγγιγμα του στήθους της προτομής της αλησμόνητης ποπ ντίβας συνιστά «μια μορφή φόρου τιμής» και ένα είδος φολοκλορικής παράδοσης και πόλο έλξης για τουρίστες, όπως το Manneken Pis στις Βρυξέλλες.

Άλλοι, όπως ο 39χρονος Τζόναθαν, τονίζουν ότι «δεν αγγίζεις το στήθος μιας γυναίκας έτσι, ακόμα κι αν είναι άγαλμα».

Ντόπιοι παρατηρούν ότι η πρακτική αυτή προσβάλλει τη μνήμη της Δαλιδά και μπορεί να στέλνει λανθασμένα μηνύματα για την αποδοχή τέτοιων συμπεριφορών σε δημόσιο χώρο. Επιπλέον, τίθεται και το θέμα της υπερβολικής τουριστικής πίεσης — η Μονμάρτη γίνεται όλο και περισσότερο «σκηνικό» για φωτογραφίες και viral εμπειρίες, κάτι που ενοχλεί τους κατοίκους.

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Πηγή: iefimerida.gr