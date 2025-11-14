Παίκτης στο Ρουκ Ζουκ έκανε προξενιό στη Μακρυπούλια τον πατέρα του - «Είναι άντρας, ωραίος σαν κι εμένα»

Να... αποκαταστήσει τον πατέρα του κάνοντας προξενιό με τη Ζέτα Μακρυπούλια επιχείρησε ένας νεαρός ο οποίος βρέθηκε στο Ρουκ Ζουκ για να δοκιμάσει με τους φίλους του την τύχη του.

Ο «γύπας για το χατίρι άλλου» ρώτησε την παρουσιάστρια αν είναι ελεύθερη λέγοντας χαρακτηριστικά «έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση, με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;».

Η Μακρυπούλια ξαφνιάστηκε αλλά... το πιασε το υπονοούμενο. 

«Μου προξενεύει τον πατέρα του;», ρώτησε κι ο νεαρός πέρασε στο παρασύνθημα. 

«Έχουν χωρίσει με τη μάνα μου 10 χρόνια, είναι κούκλος σαν εμένα. Είναι μελαχρινός όμως. Είναι πολύ εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος».

Η Μακρυπούλια έστειλε μεν τα φιλάκια στον πατέρα, αλλά δεν ενέδωσε και μάλλον το προξενιό δεν θα προχωρήσει, παρά την αξιόλογη προσπάθεια του γιου...

