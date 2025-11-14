Έπος: Αυτός είναι ο σωσίας του Ρόμπερτ ντε Νίρο σε πορτρέτο του 1629!

Μια ασυνήθιστη πρόσκληση απηύθυνε το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον να επισκεφθεί την Πολωνία για να δει από κοντά το πορτρέτο ενός άνδρα που μοιάζει εντυπωσιακά με εκείνον — αν και ζωγραφίστηκε πριν από σχεδόν τέσσερις αιώνες.

Ο πίνακας, που χρονολογείται από το 1629, απεικονίζει τον Μαρτίνους Φογκτ, γαιοκτήμονα και μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Βρότσλαβ, όταν ήταν περίπου 50 ετών. Το έργο αποδίδεται στον ζωγράφο Μπαρτολομέους Στρόμπελ, ενώ εκτίθεται σήμερα στη μόνιμη συλλογή του μουσείου, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας.

Η ομοιότητα του Φογκτ με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό είναι τόσο εντυπωσιακή που πολλοί επισκέπτες του μουσείου κάνουν λόγο για έναν «προγονικό σωσία» του Ντε Νίρο. Το μουσείο, μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να προσκαλέσει τον ίδιο τον σταρ να διαπιστώσει την ομοιότητα με τα μάτια του.





Ο... «πρόγονος» του Ντε Νίρο

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην Πολωνία. Θα έρθει άραγε στο Βρότσλαβ να δει τον “πρόγονό” του;» έγραψαν οι υπεύθυνοι του μουσείου σε ανάρτηση στο Facebook, σχολιάζοντας με χιούμορ τη σύμπτωση.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντε Νίρο βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα, ωστόσο δεν πρόλαβε να επισκεφθεί το μουσείο πριν αναχωρήσει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοια προσπάθεια — ήδη από το 2017, το μουσείο είχε επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπό του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο διευθυντής του Εθνικού Μουσείου, Πιότρ Όστσανόφσκι, σχολίασε ότι ο Φογκτ και ο Ντε Νίρο έχουν «ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά» και —όπως είπε χαρακτηριστικά— «την ίδια λάμψη στα μάτια».

