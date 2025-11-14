Καθηγήτρια στην Αργεντινή βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών με φωτογραφίες του Μέσι (vid)

Τρόπους να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών της για το πώς πήγαν στα τεστ που έδωσαν έχει βρει μια καθηγήτρια στην Αργεντινή.

Κι εκτός από τον σκοπό που προσπαθεί να πετύχει, έχει καταφέρει, άθελά της μάλλον, να γίνει viral μια και την έμαθαν σε όλη τη χώρα (και πλέον και εκτός αυτής).

Η Καμίλα Μπραμπίγα από το Μπουένος Άιρες φαίνεται πως έχει μεγάλη λατρεία στο πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών της. Οι βαθμοί που βάζει στα τεστ αντιστοιχούν με φωτογραφίες του σούπερ σταρ της Εθνικής. Άλλοτε είναι πανευτυχής, άλλοτε απλά χαρούμενος και σε κάποιες περιπτώσεις, φουλ απογοητευμένος.

