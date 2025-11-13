Το απόλυτο... φιάσκο - Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρρευσε αμέσως μετά την παρουσίασή του (vid)

Η Ρωσία παρουσίασε ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια μιας πολυαναμενόμενης εκδήλωσης, η οποία όμως κατέληξε σε φιάσκο όταν το ρομπότ παραπάτησε και έπεσε με το πρόσωπο στη σκηνή.

Σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral, φαίνεται το ρομπότ – που σύμφωνα με αναφορές είναι το πρώτο της Ρωσίας που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη – φάνηκε να δυσλειτουργεί και να σωριάζεται κάτω.

Το ρομπότ, γνωστό ως AIDOL, βγήκε στη σκηνή παραπατώντας, υπό τους ήχους του τραγουδιού Rocky Theme, μπροστά σε περίπου 50 δημοσιογράφους, πριν κινηθεί προς τα αριστερά και χαιρετήσει το κοινό.

Ωστόσο, ο χαιρετισμός φάνηκε να το κάνει να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο πάτωμα.

Η πτώση προκάλεσε την αποκόλληση τμημάτων του μηχανήματος, τα οποία σκορπίστηκαν πάνω στη σκηνή, προτού το σηκώσουν οι διοργανωτές. Ένα μαύρο πανί σηκώθηκε για να κρύψει το ρομπότ από το κοινό καθώς το απομάκρυναν από τη σκηνή.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που παρακολούθησαν την εκδήλωση, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η πτώση οφειλόταν σε προβλήματα φωτισμού και βαθμονόμησης, σύμφωνα με τους New York Times.

Russia unveiled its new humanoid robot, AIdol, in Moscow and it immediately collapsed

Οι προγραμματιστές δήλωσαν ότι η εταιρεία είχε επενδύσει σημαντικά στο πρόσωπο του ρομπότ και στην τεχνολογία του ώστε να μοιάζει περισσότερο με άνθρωπο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AIDOL, Βλαντίμιρ Βιτούχιν, είπε στο ρωσικό πρακτορείο Tass ότι το ρομπότ βρίσκεται ακόμη «στα στάδια εκμάθησης».



«Ελπίζω αυτό το λάθος να μετατραπεί σε εμπειρία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του προγραμματιστή της AIDOL, το ρομπότ έχει σχεδιαστεί να περπατά, να χειρίζεται αντικείμενα και να επικοινωνεί, με στόχο να αποτελέσει στο μέλλον μια παρουσία σε σπίτια και επιχειρήσεις.

