Γυναίκα τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή ο γάτος της είχε... αδυναμία στον γείτονα!

Οι γάτες είναι περιπετειώδη ζώα που δε νοιάζονται ιδιαίτερα για τους κανόνες και τα «πρέπει» των ανθρώπων. Πηγαίνουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, αλλά οι συνήθειές τους μπορεί να έχουν πολύ... ακριβές συνέπειες για τους κηδεμόνες τους.

Τέτοια περίπτωση είναι και μιας κηδεμόνα γάτου από την περιοχή του Ερώ της Γαλλίας, η οποία έμεινε έκπληκτη όταν έμαθε για μια καταγγελία που υπέβαλε ο γείτονάς της σχετικά με τις συχνές επισκέψεις του ζώου στην ιδιοκτησία του.

Όπως αναφέρει και το odditycentral.com, στην καταγγελία του ο γείτονας, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, ανέφερε πατουσιές στον σοβά, ούρα σε ένα πάπλωμα και περιττώματα στον κήπο ως ζημιές που προκλήθηκαν από τον τζίντζερ γάτο, Ρεμί.

Τον Ιανουάριο, το δικαστήριο έκρινε υπέρ του ενάγοντα και επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.250 ευρώ στην ιδιοκτήτρια του τετράποδου, Ντομινίκ, με επιπλέον ποινές σε περίπτωση που ο γάτος ξαναπεράσει τον φράχτη.

«Όταν έλαβα την ειδοποίηση για την καταδίκη, ήταν σαν να με χτύπησαν βίαια στο κεφάλι», δήλωσε η Ντομινίκ στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien. «Από τότε που εκδόθηκε η απόφαση, κρατάω τον Ρεμί στο σπίτι. Έχει πάρει βάρος και έχει γίνει επιθετικός. Δεν μπορώ καν να τον βάλω στον κήπο μου από φόβο μήπως πηδήξει τον φράχτη. Είναι σαν να έχει καταδικαστεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ένα είδος φυλάκισης και μια διπλή τιμωρία».

Δίκη βγαλμένη από την περίοδο του μεσαίωνα

Η 70χρονη ιδιοκτήτρια του γάτου επισημαίνει ότι ο γείτονας δεν μπορούσε να αποδείξει ότι ο Ρεμί είχε παραβιάσει την ιδιοκτησία του, αφού υπάρχουν και άλλες γάτες στη γειτονιά, μερικές αδέσποτες, αλλά ο δικαστής φαίνεται να μην ενδιαφέρθηκε. Δυστυχώς, η ιστορία δεν έχει τελειώσει, καθώς η Ντομινίκ έχει κληθεί ξανά στο δικαστήριο τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Προφανώς, ο Ρεμί πέρασε ξανά τον επίμαχο φράχτη και μπορεί να κοστίσει στην ιδιοκτήτριά του επιπλέον πρόστιμο 2.000 ευρώ και ημερήσια ποινή 150 ευρώ.

Η ασυνήθιστη αυτή νομική διαμάχη τράβηξε την προσοχή γαλλικών οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων, πολλές από τις οποίες πιστεύουν ότι η απόφαση του δικαστηρίου παραβιάζει τα δικαιώματα των γατών, καθώς έχουν το φυσικό ένστικτο να εξερευνούν το περιβάλλον τους.

