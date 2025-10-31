«Δεν θα γκρινιάξω ποτέ ξανά για αναταράξεις» - Αεροσκάφος μπήκε στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα (vid)

«Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς είναι να πετάς στο μάτι του τυφώνα;» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο το οποίο δείχνει στο έπακρο τι συμβαίνει σε ένα πιλοτήριο όταν βρίσκεται μέσα στον τυφώνα.
Οι πιλότοι προσπαθούν να περάσουν από το «μάτι» του τυφώνα με μηδέν ορατότητα. Όσον αφορά τις αναταράξεις, πιλότος και συγκυβερνήτες φαίνονται να πετάγονται από τις θέσεις τους ενώ προσπαθούν με ψυχραιμία να κάνουν την δουλειά τους. Κανένα ίχνος φόβου δεν φαίνεται στις κινήσεις τους.
Όσοι είδαν το συγκεκριμένο βίντεο «ορκίστηκαν» πως δεν θα γκρινιάξουν ξανά για πιθανές αναταράξεις που μπορεί να γίνουν στις πτήσεις τους.
Οι χρήστες αποκάλεσαν τους πιλότους «ήρωες» με απίστευτο θάρρος που μπόρεσαν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο αυτό ταξίδι.
Πηγή: newsit.gr