«Δεν θα γκρινιάξω ποτέ ξανά για αναταράξεις» - Αεροσκάφος μπήκε στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα (vid)

Πάνω από τριάντα νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές άφησε στην Τζαμάικα ο καταστροφικός τυφώνας Μελίσα. Βίντεο τόσο από την κόλαση που έζησαν οι κάτοικοι όσο και οι επιβάτες που τύχαινε να πετάνε την ώρα που το ακραίο φαινόμενο «χτύπησε» έχουν πλημμυρίσει τα social media. Αυτή τη φορά νέα πλάνα έρχονται στη δημοσιότητα, από το κόκπιτ ενός αεροσκάφους.

«Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς είναι να πετάς στο μάτι του τυφώνα;» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο το οποίο δείχνει στο έπακρο τι συμβαίνει σε ένα πιλοτήριο όταν βρίσκεται μέσα στον τυφώνα.

Οι πιλότοι προσπαθούν να περάσουν από το «μάτι» του τυφώνα με μηδέν ορατότητα. Όσον αφορά τις αναταράξεις, πιλότος και συγκυβερνήτες φαίνονται να πετάγονται από τις θέσεις τους ενώ προσπαθούν με ψυχραιμία να κάνουν την δουλειά τους. Κανένα ίχνος φόβου δεν φαίνεται στις κινήσεις τους.

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane?



NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa..... and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

Όσοι είδαν το συγκεκριμένο βίντεο «ορκίστηκαν» πως δεν θα γκρινιάξουν ξανά για πιθανές αναταράξεις που μπορεί να γίνουν στις πτήσεις τους.

Οι χρήστες αποκάλεσαν τους πιλότους «ήρωες» με απίστευτο θάρρος που μπόρεσαν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο αυτό ταξίδι.

