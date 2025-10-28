Αν οι δράστες στο Λούβρο ήταν Έλληνες – Βίντεο με την Ελληνίδα μάνα στη ληστεία του αιώνα

Έχεις μπει στο Λούβρο για να κάνεις τη ληστεία του αιώνα. Εχεις προετοιμαστεί καιρό για να αρπάξεις ανεκτίμητης αξίας θησαυρούς και να φύγεις χωρίς να σε πάρει κανείς χαμπάρι. Και ξαφνικά χτυπά το κινητό σου.

Σωστά μάντεψες, στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η «μαμά»...

Η ηθοποιός και παραγωγός Αριάννα Παπαλεξοπούλου έφτιαξε ένα σπαρταριστό βίντεο -παρωδία με το σενάριο να λέει ότι οι δύο ληστές είναι Έλληνες. Μπαίνουν στο Λούβρο με καφέ και τσιγάρο στο χέρι... και κάπου εδώ αρχίζει το... γλέντι.

Το βίντεο έχει αποσπάει χιλιάδες likes και σχόλια.

Η Αριάννα Παπαλεξοπούλου, με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες όπου κάνει τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο και λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές.