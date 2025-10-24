Λούβρο: Viral διαφήμιση της εταιρείας ανυψωτικού που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες – «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας αθόρυβα»

Αν και η «εμπλοκή» της με την κλοπή των ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων από του μουσείο του Λούβρου ήταν τελείως τυχαία, η γερμανική εταιρεία των ανυψωτικών μηχανημάτων Bocker είπε να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία και να την γυρίσει προς όφελος της.

Οι δράστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το παράθυρο του πρώτου ορόφου του μουσείου του Λούβρου, με ανυψωτικό μηχάνημα. Παριστάνοντας τους εργάτες, εισέβαλαν σε ένα από τα πιο γνωστά μουσεία του κόσμου χωρίς καν να γίνουν αντιληπτοί. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κλοπή – μαμούθ, ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες του μηχανήματος που είχαν στήσει οι 4 κλέφτες έξω από του μουσείο.

Αυτό ακριβώς το στιγμιότυπο αναδημοσίευσε και η Bocker, η γερμανική εταιρεία των συγκεκριμένων ανυψωτικών μηχανημάτων ώστε να διαφημίσει τα προϊόντα της, πολύ επιτυχημένα και με χιούμορ, θα σχολίαζε κανείς.

«Όταν όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα: Η Bοcker Agilo μεταφέρει τους “θησαυρούς” σας, βάρους έως 400 κιλών, με ταχύτητα 42 μέτρων το λεπτό – σχεδόν αθόρυβα, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα 230V», έγραψε πάνω στην φωτογραφία με το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Μιλώντας για την διαφήμιση που έχει γίνει πραγματικά viral, η επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Τζούλια Σάρβατς, δήλωσε πως αυτή η ιδέα τους ήρθε αφού ξεκίνησε να δέχεται αμέτρητα τηλεφωνήματα για το ανυψωτικό τους που εμφανίστηκε σε κάθε είδηση, σε κάθε κανάλι του κόσμου.

Όταν ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, ξεκίνησαν να κάνουν αστεία με την κατάσταση και έτσι κατέληξαν στην ιδέα αυτής της νέας καμπάνιας η οποία σχολιάστηκε θετικά από το κοινό.

Πηγή: newsit.gr