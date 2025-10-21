«Απαγορεύονται γάτες, σκύλοι και πεθερές»: Η αγγελία-τρολάρισμα για σπίτι στα Χανιά

Εναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο βρήκε ένας χρήστης του Facebook να σχολιάσει το ολοένα και πιο δύσκολο πρόβλημα εύρεσης κατοικίας στα Χανιά.

Ο άνδρας, μέλος σε ομάδα κοινωνικής δικτύωσης για ενοικιάσεις κατοικιών, αποφάσισε να «τρολάρει» δημιουργικά τις υπερβολικές τιμές αλλά και τις εξωπραγματικές απαιτήσεις που συχνά προβάλλουν οι ιδιοκτήτες, ανεβάζοντας τη δική του -φανταστική- αγγελία, με φωτογραφία από ένα… κοτέτσι.

«Ενοικιάζεται δίχωρη ανεξάρτητη γκαρσονιέρα με τον χρόνο, με τον μήνα, με τη μέρα ή και με το δευτερόλεπτο. Πλήρως ανακαινισμένη με αυτόνομη θέρμανση, Παράθυρα Αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας με δικό σας ρολόι ΔΕΗ. Απαγορεύονται Σκύλοι, Γάτες και Πεθερές.

Επιτρέπονται Ελάφια, Καγκουρό και Κοάλα. Οι υποψήφιοι ενοικιαστές πρέπει να προσκομίσουν Φορολογική ενημερότητα τελευταίας 10ετίας, Ποινικό μητρώο και Βιβλιάριο υγείας. Επίσης ο βλαμμένος που θα αποφασίσει να το κλείσει πρέπει να καταβάλει 3 ενοίκια μπροστά. Τιμή 1650 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η θέα…».

Η ανάρτηση έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με τα σχόλια από χρήστες να παίρνουν κυριολεκτικά «φωτιά». Άλλοι γέλασαν με την υπερβολή και την ευρηματικότητα του κειμένου, ενώ αρκετοί παρατήρησαν ότι πολλές από τις «παράλογες» απαιτήσεις δεν είναι και τόσο μακριά από την πραγματικότητα.

Το στεγαστικό πρόβλημα στα Χανιά -όπως και σε πολλές τουριστικές περιοχές- είναι μεγάλο. Οι υψηλές τιμές, η έλλειψη διαθεσιμότητας και η έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν κάνει την εύρεση στέγης πραγματική πρόκληση για τους ντόπιους.

Και όταν η καθημερινότητα γίνεται δύσκολη, το χιούμορ είναι ίσως η πιο καλή λύση.

Πηγή: newsbeast.gr