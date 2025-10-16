Απρόσμενος επισκέπτης: Ελάφι εμφανίστηκε στις εγκαταστάσεις του Open στο Κορωπί

Έναν απρόσμενο επισκέπτη αντίκρισαν χθες οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του Open στο Κορωπί. Ένα λευκό, πανέμορφο ελάφι εμφανίστηκε και μαγνήτισε τα βλέμματα αλλά παράλληλα προκάλεσε και άγχος.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν το Δασαρχείο Πεντέλης και την ANIMA για την παρουσία του ζώοου καθώς είναι επικίνδυνο να κυκλοφορεί στον δρόμο και δη στον συγκεκριμένο που έχει αυξημένη ροή και αυτοκίνητα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως ανέφεραν στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος οι Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς, το ελάφι κυκλοφορεί εδώ και περίπου 3 μήνες στην περιοχή και προφανώς έχει φύγει από κάποιο οικόπεδο. Σύμφωνα πάντως με τον Γιάννη Κολοκυθά, ούτε το Δασαρχείο, ούτε η ΑΝΙΜΑ φρόντισαν να κάνουν κάτι για να το απομακρύνουν και να το μεταφέρουν κάπου που θα είναι ασφαλές.