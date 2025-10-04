Ηλικιωμένος οδηγός με μπαστούνι πάρκαρε παράνομα, έκλεισε λεωφορείο και έγινε viral

Viral έγινε ηλικιωμένος οδηγός στάθμευσε αντικανονικά, κλείνοντας το δρόμο και εμποδίζοντας τη διέλευση λεωφορείου, είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης, αλλά πιθανόν να αποτελεί μόνο μία από τις πολλές παρόμοιες περιπτώσεις.

Είναι γεγονός ότι στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν οδηγοί που ενδέχεται να μην έχουν πλέον τις απαραίτητες δεξιότητες για ασφαλή οδήγηση ή την ικανότητα να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε απρόβλεπτα κυκλοφοριακά ερεθίσματα.

Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι η διαδικασία ανανέωσης διπλωμάτων οδήγησης στη χώρα δεν είναι πάντα επαρκώς αυστηρή, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται συχνά έχουν περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, φαινόμενα όπως το παραπάνω δεν είναι πλέον σπάνια, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής κυκλοφοριακής πραγματικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

