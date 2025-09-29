Γιατί στην Κίνα δίνουν μέχρι και 18 ευρώ το κιλό για... κομμένα νύχια (vid)

Πόσες φορές έκοψες τα νύχια σου και τα πέταξες χωρίς δεύτερη σκέψη; Μάλλον κάθε φορά. Κι όμως, στην άλλη άκρη του κόσμου, κάποιος θα πλήρωνε μέχρι και 18 ευρώ το κιλό για αυτά. Όχι, δεν είναι αστείο – είναι παραδοσιακή κινεζική ιατρική!

Στην Κίνα, τα κομμένα ανθρώπινα νύχια θεωρούνται πολύτιμο συστατικό για θεραπείες. Εταιρείες που ασχολούνται με παραδοσιακά φαρμακευτικά σκευάσματα τα αγοράζουν από σχολεία, χωριά, ακόμα και ιδιώτες, τα πλένουν, τα αποστειρώνουν, τα στεγνώνουν και τα μετατρέπουν σε σκόνη!

Αυτή η σκόνη προστίθεται σε φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σε ποικίλες παθήσεις. Μπορεί να σου φαίνεται αδιανόητο, αλλά αυτή η πρακτική έχει ρίζες αιώνων στην Ανατολή.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ένας ενήλικος παράγει μόλις 100 γραμμάρια νυχιών τον χρόνο. Αυτό κάνει τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων δύσκολη και ανεβάζει την τιμή. Γι' αυτό και το κιλό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 150 γουάν (περίπου 18 ευρώ).

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, μια γυναίκα από την επαρχία Χεμπέι πουλούσε νύχια online, τα οποία συνέλεγε… από ένα μικρό παιδί!

Η χρήση νυχιών άρχισε να μειώνεται τη δεκαετία του ’60, όταν το βερνίκι νυχιών άρχισε να τα «μολύνει» και να τα καθιστά ακατάλληλα για επεξεργασία. Παρόλα αυτά, η ζήτηση ποτέ δεν εξαφανίστηκε εντελώς – και φαίνεται πως η πρακτική αυτή κάνει δυναμικό comeback.

Ναι, το φαρμακείο του μέλλοντος μπορεί να περιέχει... και λίγο από τα νύχια σου!

Αν σκέφτεσαι να μπεις στη«"νυχιο-μπίζνα», καλύτερα να το ξανασκεφτείς: μόνο νύχια χεριών είναι αποδεκτά. Οι εταιρείες είναι αυστηρές και απορρίπτουν τα νύχια ποδιών, καθώς θεωρούνται "μολυσμένα".

Την επόμενη φορά που θα κόψεις τα νύχια σου, θυμήσου: κάπου στον κόσμο, κάποιος τα θεωρεί θησαυρό υγείας και θεραπείας. Εσύ μπορεί να τα βλέπεις ως σκουπίδια – αλλά στην Κίνα, είναι χρυσάφι.

