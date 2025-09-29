Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που «έβαλαν φωτιά» στο Tik Tok (vids)

Το «6 7» είναι μια αργκό της «Γενιάς Ζ» και της «Γενιάς Άλφα» που προέρχεται από το επαναλαμβανόμενο «6-7» στο τραγούδι του Skrilla «Doot Doot (6 7)», και χρησιμοποιείται σε βίντεο στο TikTok και Reels στο Instagram με εστίαση σε επαγγελματίες παίκτες μπάσκετ όπως ο LaMelo Ball, ο οποίος είναι πάνω από 2 μέτρα (6 πόδια και 7 ίντσες).

Παίζει στους Charlotte Hornets του NBA και είναι γνωστός για το θεαματικό του παιχνίδι, την ικανότητα στις ασίστ και το ξεχωριστό του στυλ. Η χρήση του όρου εξαπλώθηκε ευρέως, και το «6 7» ενώ υποδήλωνε αρχικά κάποιον πολύ ψηλό, πλέον εφαρμόζεται παντού, ακόμη και για να περιγράψει κάτι... μέτριο.

Η φράση έχει κατακλύσει πλέον το TikTok, με αποτέλεσμα πολλοί νεαροί έφηβοι να τη χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συζητήσεις. Ενώ κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει τη φράση «6 7» για αναφορές στο μπάσκετ, άλλοι την εφαρμόζουν παντού, σε μία σειρά από άλλα σενάρια. Οι δημιουργοί περιεχομένου έχουν επίσης χρησιμοποιήσει τους αριθμητικούς στίχους τραγουδιών για να περιγράψουν τις βαθμολογίες τους, σε βίντεο με συγχρονισμό χειλιών και σε κωμικό πλαίσιο.

Πρόσφατα, η σταρ του επαγγελματικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης γυναικών στις ΗΠΑ. (WNBA), Πέιτζ Μπάκερ, έγινε viral επειδή ενσωμάτωσε το meme στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε. «Είμαι εδώ πέντε χρόνια, αλλά ένιωθα περισσότερο σαν 'έξι, επτά'», είπε στους δημοσιογράφους, προτού ξεσπάσει σε γέλια στο μικρόφωνο.

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα το 6 7;

Από που προήλθε όμως ο όρος; Όπως πολλές από αυτές τις τάσεις, προέρχεται από έναν καλλιτέχνη, συγκεκριμένα τον Skrilla και το τραγούδι του με τίτλο «Doot Doot (6 7)» που περιλαμβάνει έναν επαναλαμβανόμενο στίχο, «6-7».

Συνδέεται επίσης με τον Αμερικανό σταρ του μπάσκετ LaMelo Ball, πλέον όμως γράφει η New York Post έχει ριζώσει τόσο βαθιά στη γλώσσα της «Γενιάς Άλφα», όσο τα «LOL» και «YOLO» για τους millennials παλιά.

Όσο για το τι σημαίνει, ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια περιστασιακή περιγραφή για να πούμε ότι κάτι είναι «έτσι κι έτσι», να αναφερθούμε σε κάποιον που είναι ψηλός ή απλώς ως ενα αστείο χωρίς νόημα.

Στη «γραμμή πυρός» αυτής της νέας επιδημίας «6 7» βρίσκονται όπως είναι αναμενόμενο οι εκπαιδευτικοί. Πιθανότατα έχουν βαρεθεί να ακούν αυτούς τους δύο αριθμούς να επαναλαμβάνονται καθώς προσπαθούν να διδάξουν την επόμενη γενιά και δεν είναι λίγες οι φορές που τους υιοθετούν.

Τι συμβαίνει στα σχολεία

Ορισμένα σχολεία έχουν προσπαθήσει να το απαγορεύσουν. Άλλα το υιοθετούν. Το λύκειο του Νιου Τζέρσεϊ λόγου χάρη αναγκάστηκε να ακυρώσει ολόκληρη ημέρα μαθημάτων μετά από υπερβολική φάρσα στους τελειόφοιτους

Η κόρη της Leah πηγαίνει Ά Λυκείου και φαίνεται ότι οι καθηγητές της έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν την τάση. «Μου έλεγε μόλις προχθές ότι κάποιοι δάσκαλοι το χρησιμοποιούν τώρα για να κάνουν τα παιδιά να σταματήσουν να μιλάνε. Έχουν αποδεχτεί την ήττα», είπε στο Kidspot.

«Η δασκάλα μαθηματικών της μετράει μέχρι το 5 και μετά περιμένει τα παιδιά να συνεχίσουν να μετρούν '6...7' και μετά γελάνε όλα». Μια δασκάλα από τα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ λέει ότι οι δάσκαλοι στο σχολείο της επιστρατεύουν επίσης την τάση για να μείνουν τα παιδιά συγκεντρωμένα.

«Το να είσαι παιχνιδιάρης με τα παιδιά βοηθάει στην πραγματικότητα, είπε η δασκάλα της Ά Λυκείου στο Kidspot. Έχει βρει ακόμη και τρόπους να το ενσωματώσει στις μεθόδους διδασκαλίας της. «Λέω "διαβάζουμε από τη σελίδα 6 και 7" και έχω κάνει την κίνηση των χεριών, τους αφήνω να γελάσουν και μετά επιστρέφουμε στο μάθημα»

«Έχω οργανώσει μια μικρή πρόκληση γραφής για την τελευταία μέρα του σχολείου. Σε 6-7 λεπτά, γράψτε μια εξήγηση για το τι σημαίνει το 6-7, πώς προήλθε και πώς χρησιμοποιείται. Πρέπει να το γράψετε σε 67 λέξεις. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο». Μια δεύτερη δασκάλα από τη Νέα Νότια Ουαλία προσπάθησε αρχικά να το υποτιμήσει.

«Προσπάθησα να το αποδεχτώ. Ξέρετε, "ποια είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση" ως καθηγήτρια μαθηματικών. "Θεέ μου; 67". Τώρα το έχω απαγορεύσει εντελώς επειδή είναι απλώς ενοχλητικό, δεν προσθέτει τίποτα στη συζήτηση», αποκάλυψε στο Kidspot.

«Είναι όλο αυτό το πράγμα της σήψης του εγκεφάλου. Δεν μπορούν να εξηγήσουν τι σημαίνει... Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου για το 6 7!» Είναι φαινομενικά απλώς μια ακόμη χαζή τάση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Πηγή: newsbomb.gr