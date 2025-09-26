Ο Άκης Παυλόπουλος ονειρεύεται να τον κάνει follow η Ιωάννα Τούνη στην τοποθεσία ΣΚΑΪ (vid)

Λίγο πριν αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό, το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, και δώσουν πάσα στην επόμενη εκπομπή του σταθμού, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος είχαν έναν απολαυστικό διάλογο.

Όλα άρχισαν, όταν ο Δημήτρης Οικονόμου ανέφερε ότι άκουσε την προηγούμενη ημέρα στο ραδιόφωνο τον Χρήστο Κούτρα να λέει ότι θέλει να τον κάνει follow στο instagram η Ελένη Μενεγάκη, με τον Άκη Παυλόπουλο να του απαντά ότι εκείνος προτιμά να τον κάνει follow η Ιωάννα Τούνη.

«Άκουσα χθες τον Χρήστο Κούτρα που έκανε αίτημα στο ραδιόφωνο να τον κάνει follow η Μενεγάκη. Τι λες φίλε; Αυτό το βάζεις στο βιογραφικό σου και περνάς σε όποια δουλειά θες… Φτάνει μόνο αυτό φίλε» ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου για να ακολουθήσει ένα λουτρό αλήθειας από τον Άκη Παυλόπουλο.

«Εγώ θα ήθελα η Ιωάννα Τούνη να με κάνει follow. Η κυρία Τούνη», είπε, με τον Οικονόμου να έχει τον τελευταίο λόγο: «Εσύ το τερμάτισες»...

