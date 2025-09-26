Εσύ πόσο στήθος Μπαλάσκα αντέχεις; «Έχω κάτι που δεν έχει ο Καλλιακμάνης» (vid)

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αιφνιδίασε το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όταν ξαφνικά σήκωσε τη μπλούζα που φορούσε για να φανεί το στήθος του. Ο Γιώργος Λιάγκας παρενέβη και ζήτησε συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό για τις εικόνες.

Το στιγμιότυπο μεταδόθηκε στην αρχή της εκπομπής όταν ο Γιώργος Λιάγκας του είπε πως σε χθεσινοβραδινή του έξοδο συζητούσε με φίλους του για εκείνον. Ο Σταύρος Μπαλάσκας τον άκουγε αρχικά ανέκφραστος και περίμενε να κάνει τη δική του παρέμβαση.

«Μου έλεγαν καλά πράγματα. Το γεγονός ότι χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, φοράμε ή σκούρα ή ανοιχτά και οι δύο, πώς σου φαίνεται;» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να απαντάει: «Χημεία είναι αυτό».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είπε: «Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παν-λαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο».

Τότε, ο αστυνομικός αναλυτής απάντησε: «Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» και σήκωσε τη μπλούζα του, δείχνοντας το δασύτριχο στέρνο του. «Είμαι δασύτριχος!» πρόσθεσε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας, κοίταξε από την άλλη, με την αντίδρασή του να είναι επική, σε ένα σκηνικό που προκάλεσε χαμόγελο και μέσα στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε παραχωρήσει συνέντευξη και είχε μιλήσει μεταξύ άλλων και για την προσωπική του ζωή. «Είμαι γατούλης, έχω ακούσει πολλά μπινελίκια» είχε πει ο ειδικός αναλυτής της αστυνομίας.

Πηγή: newsit.gr