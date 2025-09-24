Επιβάτιδα κόλλησε σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου - Το βίντεο που έχει πάνω από 7 εκατ. προβολές

Μια επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου έζησε στιγμές τρόμου, καθώς παγιδεύτηκε σε μια νεροτσουλήθρα που βρισκόταν 30 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως αποκαλύπτει ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να έχει κολλήσει σε ένα διάφανο τμήμα της τσουλήθρας και να προσπαθεί να σπρώξει τον εαυτό της προς τα εμπρός.

«Θεέ μου, έχει κολλήσει» ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Παρόλο που ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το 13 δευτερολέπτων βίντεο δεν διευκρίνισε για ποια κρουαζιέρα πρόκειται, σύμφωνα με την New York Post, το πλοίο μοιάζει πολύ με το Bliss της Norwegian Cruise Line, το οποίο, με βάση το Cruisemapper, πραγματοποιούσε μια επταήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, προκάλεσε πληθώρα σχολίων.

«Υπάρχει κανείς άλλος που έχει πάθει κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», έγραψε ένας σχολιαστής. «Αν κολλήσω σε νεροτσουλήθρα πάνω από πραγματικό θαλασσινό νερό, θα πάθω κρίση», συμπλήρωσε ένας άλλος.

«Το TikTok μου έμαθε σίγουρα να ΜΗΝ μπαίνω ΠΟΤΕ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου» ανακοίνωσε ένας τέταρτος, «ξέρω ότι δεν θα ξαναμπεί ΠΟΤΕ σε τέτοια», πρόσθεσε ένας πέμπτος.

