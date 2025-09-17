Το βίντεο που έγινε viral - Διαδηλώτρια απέναντι σε αστυνομικό σε φιλοπαλαιστινιακή πορεία

Το «φλερτ» ανάμεσα σε μια διαδηλώτρια και έναν αστυνομικό, έγινε το πιο viral περιστατικό σε πρόσφατη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, στην Ισπανία, προκαλώντας καταιγισμό αντιδράσεων στα social media.

Το συμβάν σημειώθηκε σε φιλοπαλαιστινιακή πορεία, όταν μια διαδηλώτρια καταγράφηκε σε βίντεο να «φλερτάρει» με έναν αστυνομικό, όπως έγραψε η El Espanol. Το βίντεο, που έγινε αμέσως viral στο X, δείχνει τη γυναίκα να κοιτά επίμονα τον ένστολο, να του απευθύνει λίγα λόγια και να ολοκληρώνει το «φλερτ» με ένα κλείσιμο του ματιού και ένα χαμόγελο.

Την ίδια στιγμή, στο φόντο ακούγονταν δυνατά τα συνθήματα «Ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού» (Que Viva A Loita Do Pobo Palestino).

Η αντίδραση του αστυνομικού, σύμφωνα με το βίντεο, δεν ήταν αδιάφορη, καθώς ανταπέδωσε κι εκείνος το χαμόγελο που του χάρισε η διαδηλώτρια. Και οι δύο παρέμειναν στις θέσεις τους, ενώ η διαδηλώτρια συνέχισε με τα φιλοπαλαιστινιακά της συνθήματα.

Το περιστατικό άναψε φωτιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες σχολίασαν πως αν η κατάσταση είχε αντιστραφεί -ένας αστυνομικός να φλερτάρει διαδηλώτρια- τότε «θα μπορούσε να εκληφθεί ως σεξουαλική παρενόχληση ή έμφυλη βία». Άλλοι, αντίθετα, απέρριψαν την ιδέα ότι επρόκειτο για γνήσιο φλερτ. Η αντιπαράθεση φούντωσε, με σχόλια που χαρακτήρισαν την πράξη της γυναίκας «ασέβεια», ακόμη και «παρενόχληση».

He visto un vídeo de una manifestación, donde una chica empezó a perder agua y poner caritas cuando tuvo a un policía cerca… 😂😂



Lo mejor, la cara del señor de la derecha que debía estar escuchando, en su cabeza, la misma canción que pienso yo que le estaba cantando.😂😂😂 pic.twitter.com/ZuHWZIeEBt — 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚𝐁𝐞𝐬𝐨𝐬 ➰(Mr∞) (@LauraBESOSMiL_) September 12, 2025

Το «φλέρτ» μεταξύ των δύο παραμένει αντικείμενο συζήτησης στην πλατφόρμα Χ.

Πέρα όμως από το επεισόδιο που τροφοδότησε τα timelines των SoMe (social media), οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στην Ισπανία έρχονται ως αντανάκλαση μιας σκληρότερης πραγματικότητας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα, αφαιρώντας ζωές και αφήνοντας πίσω ένα τοπίο ανυπολόγιστης καταστροφής.

Μιλώντας μία ημέρα μετά την πρόωρη διακοπή του ποδηλατικού γύρου Vuelta a España εξαιτίας φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών που μπήκαν στον δρόμο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε πως έχει «βαθιά εκτίμηση» για όσους διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά ενάντια στη συμμετοχή της ομάδας Israel-Premier Tech.

Ο Σάντσεθ κάλεσε μάλιστα να αποκλειστεί το Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις για όσο συνεχίζεται η «βαρβαρότητα» στη Γάζα.

Παρά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχτηκε από την αντιπολίτευση επειδή επαίνεσε τους διαδηλωτές λίγες ώρες πριν διακοπεί ο αγώνας, τόνισε πως ελπίζει τα γεγονότα στη Μαδρίτη να οδηγήσουν κι άλλους στο να αναρωτηθούν εάν πρέπει το Ισραήλ να περιλαμβάνεται σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ, όπως και η Ρωσία, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να αγωνίζεται σε διεθνείς διοργανώσεις λόγω της στρατιωτικής του εκστρατείας στη Γάζα.

«Οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να εξετάσουν εάν είναι ηθικό να συνεχίζει το Ισραήλ να συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Γιατί να αποβληθεί η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και να μην αποβληθεί το Ισραήλ μετά την εισβολή στη Γάζα;» αναρωτήθηκε ο Σάντσεθ.