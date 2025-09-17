«Ρε τράβα στον δι@ολο»: Γυναίκα που το έπαιζε ανάπηρη επιτέθηκε σε ρεπόρτερ όταν την κατάλαβε (vid)

Έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν βίντεο με απατεώνες που κυκλοφορούν στους δρόμους και προσποιούνται ότι έχουν κάποια αναπηρία ζητώντας χρήματα από οδηγούς και περαστικούς.

Κάτι τέτοιο συνέβη και στην περιοχή της Κηφισιάς με μια γυναίκα να το παίζει ανάπηρη έξω από εμπορικό κέντρο.

Ο δημοσιογράφος του Star Βασίλης Γκούμας την πλησίασε κι όταν αυτή αντιλήφθηκε την παρουσία της κάμερας, σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει ενώ προηγουμένως προσποιούνταν ότι είχε κινητικό πρόβλημα.

Οταν ο ρεπόρτερ την ρώτησε «τώρα περπατάτε, πριν λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο», εκείνη εκνευρίστηκε και του επιτέθηκε φωνάζοντας «ρε τράβα στο διάολο, φύγε μη σηκωθώ και σου κοπανήσω καμία».