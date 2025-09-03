Τουρίστρια ξεμπρόστιασε με βίντεο στο TikTok ταξιτζή που ζήτησε 130 ευρώ από Αεροδρόμιο προς Μαρίνα Ζέας

Ένα βίντεο που ανέβασε τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο ελληνικό διαδίκτυο.

Η ίδια καταγγέλλει ότι οδηγός ταξί της χρέωσε υπέρογκο ποσό, σχεδόν διπλάσιο της συμφωνημένης τιμής, για μια διαδρομή από το Αεροδρόμιο στη Μαρίνα Ζέας.

«Θέλαμε να πληρώσουμε 60, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ»

Στο βίντεο, η τουρίστρια μιλάει στα πορτογαλικά: «Πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ», ενώ το ταξίμετρο εμφανίζει 130 ευρώ, «το συνειδητοποιείς αυτό;» συνέχισε έκπληκτη.

«Σας δείχνω τώρα και την πινακίδα του αυτοκινήτου, γιατί αν θέλεις να καλέσεις την αστυνομία, μπορείς να την καλέσεις», ακούγεται να λέει η γυναίκα στον οδηγό την ώρα που τραβούσε εκείνον και την πινακίδα του ταξί, ο οποίος απαντά: «Σου είχα πει 90 ευρώ».

Viral στο TikTok έγινε το βίντεο με τον ταξιτζή

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Action24, το βίντεο συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με χρήστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να εκφράζουν απογοήτευση, οργή ή να μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες. Πολλοί μάλιστα επικροτούν την τουρίστρια για τη δημόσια καταγγελία, με αρκετούς να τονίζουν ότι έτσι μπορούν να προστατευτούν από παρόμοια περιστατικά, ειδικά άλλοι ταξιδιώτες που μπορεί να βρεθούν σε ανάλογη κατάσταση.

