Οι «Αταίριαστοι» τρόλαραν τη Χριστίνα Σούζη - «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ» (vid)

Το νέο λουκ με το οποίο εμφανίστηκε στο στούντιο του ΣΚΑΙ η Χριστίνα Σούζη άφησε άναυδους τους «Αταίριαστους», που πάντως δεν έχασαν την ευκαιρία και τρόλαραν τη μετεωρολόγο του καναλιού.

Η Σούζη επέλεξε ένα άφρο λουκ για το μαλλί της και όπως αποκάλυψε, το έκανε φεύγοντας για διακοπές.

«Μόλις τελείωσα από εδώ πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ, τα μαλλιά μου είναι κατσαρά έτσι κι αλλιώς» είπε στους δύο παρουσιαστές που άρχισαν να την πειράζουν.

«Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ» της είπαν και ύστερα τη ρώτησαν αν μένουν έτσι και σε περίπτωση που βραχούν. «θα έρθω μια ημέρα βρεγμένη να με δείτε. Είπα να αλλάξω βαρέθηκα τόσα χρόνια» τους απάντησε και τα πειράγματα συνεχίστηκαν.

«Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε»...