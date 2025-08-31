Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό έγινε viral στο TikTok - Βίντεο που κόβουν την ανάσα, από ύψος 150 μέτρων

Με φόντο τα εντυπωσιακά έργα ανάπλασης στο Ελληνικό, μια γυναίκα που εργάζεται ως χειρίστρια γερανού σε ύψος 150 μέτρων κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών του TikTok ανεβάζοντας βίντεο από την εργασία της.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.