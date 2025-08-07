Καναδάς: Ψάρι που έπεσε από τον ουρανό προκάλεσε πυρκαγιά...

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ένα ψάρι που έπεσε από τον ουρανό σε περιοχή του δυτικού Καναδά φαίνεται ότι προκάλεσε βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά!

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κωμόπολης Άσκροφτ στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά ένας θαλασσαετός έπιασε ένα ψάρι, αλλά φαίνεται ότι λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε στην περιοχή κουράστηκε ενώ το μετέφερε στη φωλιά του για να το καταβροχθίσει και το έριξε πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης.

Μια πιο χιουμοριστική εκδοχή, σύμφωνα πάντα με τους πυροσβέστες της κωμόπολης των 1.500 κατοίκων, είναι «να βαρέθηκε ο θαλασσαετός το ωμό κρέας του ψαριού και προτίμησε αυτή τη φορά να το ψήσει»…

Oι πυροσβέστες ανέβασαν στον λογαριασμό τους στο facebook φωτογραφίες του ψημένου ψαριού στο μαυρισμένο από την πυρκαγιά έδαφος, που όπως λένε ξέσπασε στις 30 Ιουλίου σε απόσταση περίπου έξι χλμ. νοτίως της κωμόπολης.

Όπως αναφέρουν, μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ψάρι «είχε πέσει από έναν τοπικό ψαραετό σε υδροηλεκτρικούς αγωγούς», και από τις σπίθες ξεκίνησε η φωτιά στα ξερά χόρτα από κάτω. Η ανάρτηση αναφέρει ότι οι πυροσβέστες έχουν επαληθεύσει ότι ο «βασικός ύποπτος δεν υπέστη τραυματισμούς στο περιστατικό». Μετά το απίστευτο περιστατικό διακόπηκε για λίγο η ηλεκτροδότηση της κωμόπολης και οι πυροσβέστες επικουρούμενοι από ντόπιους κτηνοτρόφους χρησιμοποίησαν κάπου 18.000 λίτρα νερού για να σβήσουν τη φωτιά.

Πηγή: iefimerida.gr