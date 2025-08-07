Κι όμως, υπάρχει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγου και διεξάγεται σε αυτή τη χώρα (vid)

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγου (Wife-Carrying World Championship) είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα και διασκεδαστικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, που πραγματοποιείται ετησίως στο Σονκαγιάρβι (Sonkajärvi) της Φινλανδίας.

Η διοργάνωση συνδυάζει την παράδοση, τον αθλητισμό και το χιούμορ, προσελκύοντας συμμετέχοντες και θεατές από όλο τον κόσμο.

Η παράδοση της μεταφοράς γυναικών στο Σονκαγιάρβι έχει τις ρίζες της σε έναν τοπικό θρύλο του 19ου αιώνα. Ο Ίρκο Ρόνκαϊνεν, ένας φημισμένος ληστής της περιοχής, φέρεται να δοκίμαζε τους υποψήφιους ληστές του κάνοντάς τους να μεταφέρουν βαριά σακιά ή ζωντανά γουρούνια σε δύσβατα μονοπάτια. Αργότερα, η παράδοση αυτή εξελίχθηκε σε έναν διαγωνισμό στον οποίο οι άνδρες μεταφέρουν τις γυναίκες τους μέσα από μια διαδρομή με εμπόδια.

Το πρώτο σύγχρονο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγου πραγματοποιήθηκε το 1992 στο Σονκαγιάρβι, και έκτοτε διεξάγεται ετησίως, προσελκύοντας συμμετοχές από πολλές χώρες.

Η διαδρομή του διαγωνισμού έχει μήκος 253,5 μέτρα και περιλαμβάνει δύο εμπόδια ξηράς και μια πισίνα βάθους περίπου ενός μέτρου. Οι συμμετέχοντες πρέπει να μεταφέρουν τη σύντροφό τους με διάφορους τρόπους: piggyback (στην πλάτη), fireman's carry (στην αγκαλιά) ή την παραδοσιακή "εσθονική" μέθοδο, όπου η γυναίκα κρέμεται ανάποδα με τα πόδια γύρω από τον λαιμό του άνδρα.

Η γυναίκα πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 49 κιλά· αν ζυγίζει λιγότερο, φορτώνεται με επιπλέον βάρος για να φτάσει το απαιτούμενο. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για τη γυναίκα, ενώ ο άνδρας φορά ζώνη μεταφοράς.

Ο νικητής του διαγωνισμού κερδίζει το βάρος της συζύγου του σε μπύρα, ενώ απονέμονται και άλλες διακρίσεις, όπως το πιο διασκεδαστικό ζευγάρι, η καλύτερη στολή και ο πιο δυνατός μεταφορέας.

Η φετινή διοργάνωση, του 2025, ήταν καθοριστική για τον διαγωνισμό καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ένα ζευγάρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Caleb και Justine Roesler από το Wisconsin, κατέκτησαν την πρώτη θέση με χρόνο 1:01.17, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ.

Η νίκη τους σηματοδοτεί την παγκόσμια διάσταση του διαγωνισμού, καθώς συμμετείχαν 200 αθλητές από 18 χώρες και 2.000 θεατές.

Το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγου προσελκύει συμμετοχές από διάφορες χώρες δείχνει την παγκόσμια απήχηση και την αναγνώριση του ως μια μοναδική αθλητική εκδήλωση που συνδυάζει τον αθλητισμό με την παράδοση και το χιούμορ.

Αν και η Φινλανδία παραμένει η χώρα με τις περισσότερες νίκες, η διεθνής συμμετοχή και αναγνώριση του θεσμού δείχνει την παγκόσμια απήχηση και την εξέλιξή του ως μοναδική αθλητική εκδήλωση.

