Η σκληρή μάχη δημοσιογράφου με σφήκα που άραξε στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια live μετάδοσης (vid)

Η O’Kane μόλις είχε ολοκληρώσει το ρεπορτάζ της για μια υπόθεση τριπλής δολοφονίας στη Βόρεια Ιρλανδία, όταν το έντομο, αφού κάθισε πρώτα στο πουκάμισό της, βρέθηκε πάνω στη μύτη της. Η δημοσιογράφος έχασε την ψυχραιμία της και προσπάθησε να απομακρύνει το έντομο με τα χαρτιά που κρατούσε και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι οι κάμερες συνέχιζαν να γράφουν.

«Το άντεξα όσο μπορούσα, αλλά εκείνη η σφήκα ερχόταν κατά πάνω στο πρόσωπό μου», έγραψε σε ανάρτησή της στο X η δημοσιογράφος και ζήτησε παράλληλα να μη χαθεί η ουσία της τραγικής είδησης που κάλυπτε.

Το βίντεο έγινε viral, με πάνω από 37.500 προβολές μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακέδασαν με το περιστατικό, ενώ άλλοι την επαίνεσαν για τον επαγγελματισμό της υπό δύσκολες συνθήκες.

I am now aware that ITN had not cut back to the studio. I held it for as long as I could but that wasp was coming for my face. Please don't let this moment take away from the devastating tragedy @UTVNews was reporting on today in Fermanagh. 🙏🏻 https://t.co/1jmKszX1SK