Απίστευτο σκηνικό στον Γύρο της Γαλλίας: Ποδηλάτης άρπαξε πλακάτ από θαυμάστρια και το έσκισε (vid)

Ο 33χρονος Γάλλος τράβηξε την προσοχή όταν άρπαξε ένα χάρτινο πλακάτ από μια θαυμάστρια που υποστήριζε τον αντίπαλό του και η στιγμή έγινε viral στο διαδίκτυο.

Ο Αλαφιλίπ το έσκισε, κράτησε ό,τι ήθελε, και πέταξε τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, τον είδαν να βάζει ένα κομμάτι από το χαρτόνι κάτω από τη στολή του, για να το χρησιμοποιήσει ως μόνωση ενάντια στο τσουχτερό κρύο, στον ποδηλατικό αγώνα σε υψόμετρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Μετά από περίπου 30 χλμ., ο Αλαφιλίπ φάνηκε να ζητά συγγνώμη και επέστρεψε τα υπολείμματα του πλακάτ.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ζήτησε αργότερα συγγνώμη από τη θαυμάστρια και της έδωσε ένα δώρο βγάζοντας και φωτογραφία με συναθλητή του.

«Τελικά, η ιστορία είχε καλό τέλος. Ζήτησα συγγνώμη από τη γυναίκα από την οποία το πήρα», είπε.

Ο Αλαφιλίπ τερμάτισε τελικά 50ός, ενώ νικητής ήταν ο Τίμεν Αρενσμάν, επισήμανε η Daily Mail.

Πηγή: iefimerida.gr

Yesterday, just before the summit of the Tourmalet, Julian Alaphilippe grabbed a cardboard sign from a fan. He tucked it under his jersey to keep warm on the descent. Later, he apologized to the woman. The sign read: “Wout doesn’t know it yet, but we’re getting… pic.twitter.com/TIBJTkP834