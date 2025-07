«Θα σας πάρει η κάμερα»: Ο Κρις Μάρτιν προειδοποίησε μετά τον σάλο με την αγκαλιά του CEO

Ο 48χρονος frontman προειδοποίησε το κοινό στο στάδιο Camp Randall του Μάντισον, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ότι μπορεί να εμφανιστούν στις οθόνες της συναυλίας.

«Θα θέλαμε να πούμε ένα γεια σε μερικούς από εσάς στο κοινό», είπε ο Μάρτιν.

«Και πώς θα το κάνουμε αυτό; Θα χρησιμοποιήσουμε τις κάμερές μας και θα δείξουμε κάποιους από εσάς στη μεγάλη οθόνη», εξήγησε.

Όπως σχολίασε σαρκαστικά ο δημοσιογράφος της ιστοσελίδας On Milwaukee, «Απ’ όσο κατάλαβα, κανένας γάμος δεν καταστράφηκε το Σάββατο το βράδυ στο Camp Randall Stadium».

Το viral στιγμιότυπο

Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στη συναυλία των Coldplay στο στάδιο Gillette της Βοστώνης, όταν η kiss cam εστίασε στον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, και την υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ, τη στιγμή που ήταν αγκαλιασμένοι.

Μόλις αντιλήφθηκαν την κάμερα, προσπάθησαν αμήχανα να κρυφτούν. Ο Μπάιρον βγήκε εκτός πλάνου και η Κάμποτ γύρισε την πλάτη της. Η αδέξια αντίδρασή τους τράβηξε την προσοχή του τραγουδιστή.

«Κοιτάξτε αυτούς τους δύο!» είπε με πονηρό ύφος ο Μάρτιν καθώς οι δύο γύρισαν την πλάτη τους.

«Ω, τι; Ή έχουν σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Η κάμερα παρέμεινε στραμμένη πάνω τους, ενώ μια γυναίκα δίπλα τους ξέσπασε σε ακατάσχετα γέλια με την αμήχανη σκηνή.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral και προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media.

Δημόσια έγγραφα δείχνουν ότι τόσο ο Μπάιρον (50 ετών) όσο και η Κάμποτ (56 ετών) είναι παντρεμένοι, αλλά διαμένουν σε διαφορετικές διευθύνσεις από εκείνες των συζύγων τους.

Η ανακοίνωση της Astronomer

Η έκταση του σκανδάλου οδήγησε τον Μπάιρον στην παραίτηση από τη θέση του CEO της Astronomer, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας.

Η Astronomer, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που συνεργάζεται με κολοσσούς όπως η Uber, η Ford και το LinkedIn, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση: «Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, η Astronomer παραμένει αφοσιωμένη στις αξίες και στην κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας».

«Οι ηγέτες μας οφείλουν να αποτελούν πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη λογοδοσία, και πρόσφατα αυτό το πρότυπο δεν τηρήθηκε».

«Παρότι η αναγνωρισιμότητα της εταιρείας μας μπορεί να άλλαξε εν μία νυκτί, το προϊόν μας και η δουλειά μας για τους πελάτες μας παραμένουν αμετάβλητα», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα: να βοηθούμε τους πελάτες μας στα πιο δύσκολα προβλήματα που σχετίζονται με δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη».

Ο θαυμασμός του Μπάιρον για την Κάμποτ

Ο Μπάιρον είχε εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για την Κάμποτ με αφορμή την πρόσληψή της, σε ανάρτησή του τον Νοέμβριο του 2024, στο blog της εταιρείας.

«Η εξαιρετική ηγεσία της Κρίστιν και η βαθιά της εξειδίκευση στη διαχείριση ταλέντου, στη δέσμευση των εργαζομένων και στις στρατηγικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού θα είναι κρίσιμες καθώς συνεχίζουμε την ταχεία πορεία μας», είχε γράψει.

«Έχει αποδείξει την ικανότητά της σε πολλές αναπτυσσόμενες εταιρείες και το πάθος της για τη δημιουργία διαφορετικών, συνεργατικών εργασιακών χώρων την καθιστά ιδανική για την Astronomer».

Ένας επιτυχημένος CEO

Ο Μπάιρον ανέλαβε CEO το 2023, και υπό την ηγεσία του η Astronomer σημείωσε εκρηκτική ανάπτυξη, με αύξηση εσόδων κατά 292% για την πλατφόρμα «Astro».

Η αποτίμηση της εταιρείας ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Μπάιρον εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE TV).

Μετά την παραίτησή του, ο Πίτερ ΝτεΤζόι ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα CEO.

Πηγή: enikos.gr

Coldplay in Madison, WI last night

This was the first concert in Camp Randall in 25 years (the University's football stadium)



Why?



I was told this by a reliable source (ok, my brother-in-law, who is a Badger Season ticket holder).

They did it to raise more NIL money.



Welcome… pic.twitter.com/e2zeuQV049