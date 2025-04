Αλεξιπτωτιστής μπλέχτηκε σε οροφή σταδίου και κρεμόταν πάνω από τους θεατές (vid)

Ειδικότερα, σύμφωνα με το France24, o εν λόγω αγώνας καθυστέρησε να ξεκινήσει καθώς ο αλεξιπτωτιστής που μετέφερε την μπάλα του αγώνα μπλέχτηκε στην οροφή του σταδίου.

Κατά την κάθοδο του Γάλλου στρατιώτη το αλεξίπτωτό του φαίνεται πώς πιάστηκε στη δεξιά πλευρά της οροφής, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί περίπου 15 μέτρα πάνω από τις εξέδρες και να κρέμεται αβοήθητος πάνω από τους θεατές.

Τα πολυάριθμα βίντεο που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν δύο πυροσβέστες να φτάνουν τελικά στον χτυπημένο αλεξιπτωτιστή μέσω της ψηλής αναδιπλώμενης σκάλας του πυροσβεστικού τους οχήματος.

Ο αλεξιπτωτιστής αντιμετώπισε την κατάσταση με ιδιαίτερη ψυχραιμία και βοήθησε μάλιστα τους πυροσβέστες να τον απεγκλωβίσουν ξεμπερδεύοντας το αλεξίπτωτο. Όταν το κοινό του γηπέδου είδε ότι ο αλεξιπτωτιστής ήταν καλά στην υγεία του και πλέον ασφαλής άρχισε να ζητωκραυγάζει.

Όταν οι πυροσβέστες τράβηξαν τελικά το τελευταίο κομμάτι του αλεξίπτωτου από την οροφή, δέχτηκαν ένα τεράστιο χειροκρότημα και αυτοί με τη σειρά τους έβαλαν το πλήθος να τους χειροκροτήσει.

Ο αγώνας της Τουλούζ με την αγγλική ομάδα Sale ξεκίνησε στη συνέχεια με καθυστέρηση 40 λεπτών.

Πηγή: iefimerida.gr

Drama here at Toulouse. Three military parachuters have landed on the pitch and one of them is caught on the roof. Looks like we may have a delayed kick-off. pic.twitter.com/aq6m3HtnD1