Φίλοι ντύθηκαν αρκούδες και βανδάλισαν τα αυτοκίνητά τους για να εισπράξουν αποζημίωση από την ασφάλεια

Η ιστορία ξεκίνησε όταν οι ύποπτοι ισχυρίστηκαν ότι στις 28 Ιανουαρίου 2024, μια αρκούδα μπήκε σε μια Rolls Royce Ghost και την κατέστρεψε.

Για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους, έστειλαν στην ασφαλιστική εταιρεία ένα βίντεο που δήθεν κατέγραφε την επίθεση. Στο βίντεο εμφανιζόταν μια θολή εικόνα ενός αντικειμένου που φαινόταν να είναι αρκούδα, αλλά η εικόνα δεν κατάφερε να ξεγελάσει τους ερευνητές της ασφαλιστικής.

Μετά από λεπτομερή έλεγχο, η έρευνα αποκάλυψε ότι η αρκούδα δεν ήταν παρά ένα άτομο ντυμένο με στολή αρκούδας, σύμφωνα με το Τμήμα Ασφαλίσεων της Καλιφόρνια (CDI). Οι ντετέκτιβ, επιπλέον, διαπίστωσαν ότι η ίδια ομάδα είχε υποβάλει δύο άλλες ασφαλιστικές αξιώσεις για ζημιές την ίδια ημέρα, ισχυριζόμενη επιθέσεις από αρκούδα.

Αυτή τη φορά, τα οχήματα που φέρονταν να έχουν υποστεί ζημιές ήταν μια Mercedes E350 του 2022 και μια Mercedes G63 AMG του 2015, με τα αντίστοιχα βίντεο να καταγράφονται στον ίδιο δρόμο, με λίγα λεπτά διαφορά.

Όταν οι αρχές ερεύνησαν τα σπίτια των υπόπτων, βρήκαν τη στολή της αρκούδας και τα νύχια. Ως αποτέλεσμα, οι Ruben Tamrazian, 26 ετών, Ararat Chirkinian, 39 ετών, Vahe Muradkhanyan, 32 ετών, και Alfiya Zuckerman, 39 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία και ασφαλιστική απάτη.

Πηγή: enikos.gr

BEAR COSTUME BANK FRAUD 🐻 Four Los Angeles men have been charged with fraud after claiming a bear caused damage to their luxury vehicles, but they were using a bear costume to fake the attacks. https://t.co/mjpH3O3Evr



📸 DOI pic.twitter.com/JLJEt30AYE