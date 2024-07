Τι συνέβη όταν μία μέλισσα τσίμπησε άνδρα στο χειρότερο σημείο που μπορείς να φανταστείς

Το τσίμπημα της μέλισσας ποτέ δεν είναι… ευχάριστο. Τι γίνεται όμως όταν σε τσιμπήσει στο χειρότερο σημείο; Και ποιο μπορεί να είναι το χειρότερο σημείο;

Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει ένας άνδρας από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ο οποίος οδηγήθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου με φρικτούς πόνους.

Το έντομο τσίμπησε τον άτυχο άνδρα στο πιο ευαίσθητο σημείο που θα μπορούσε και όχι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Η μέλισσα τον τσίμπησε στον βολβό του δεξιού του ματιού!

Στο νοσοκομείο οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το αγκαθωτό κεντρί της μέλισσας από το μάτι του, αλλά δύο ημέρες αργότερα ο 55χρονος υπέφερε από επιδείνωση της όρασης και αυξημένη δυσφορία.

Με το ζόρι έβλεπε και όταν έκλεινε το αβλαβές μάτι του, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να μετράει τα δάχτυλά του.

Η σπάνια μελέτη περίπτωσης, από το Wills Eye Hospital στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι το μάτι του άνδρα ήταν πρησμένο, φλεγμονώδες και κατακόκκινο, καθώς το αίμα συγκεντρωνόταν εμφανώς στο κάτω μέρος της ίριδας.

Ο 55χρονος αναζήτησε βοήθεια σε οφθαλμολογική κλινική, όπου οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι ένα θραύσμα του αγκαθωτού κεντριού ήταν ακόμη ενσωματωμένο μεταξύ του κερατοειδούς και του λευκού του ματιού του.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε «έγχυση του επιπεφυκότα, κατώτερο οίδημα [πρήξιμο] του κερατοειδούς και διήθηση στο ρινικό άκρο με ένα κομμάτι του κεντριού».

Οι οφθαλμίατροι μπόρεσαν να το δουν μόνο με τη χρήση φθορίζουσας χρωστικής και ειδικού εξοπλισμού για την εξέταση των ματιών.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο Ars Technica ότι οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος του κεντριού, αλλά το μικρό θραύσμα ήταν σε θέση να απεικονιστεί μόνο με μια σχισμοειδή λυχνία.

Το κεντρί έπρεπε να τραβηχτεί με ειδικό για το οφθαλμολογικό σύστημα μικρο-τσίμπιδο και στη συνέχεια συνταγογράφησαν στον ασθενή τοπικά αντιβακτηριδιακά και οφθαλμικές σταγόνες πρεδνιζολόνης, που είναι ένα στεροειδές για τη φλεγμονή.

Κατά την παρακολούθηση πέντε μηνών, ο ασθενής είχε αναρρώσει και η όραση στο δεξί του μάτι είχε βελτιωθεί σε 20/25.

Πηγή: pride.gr