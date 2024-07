«Ήρθαν ειρηνικά στη Γη»: Αστυνομικοί στις ΗΠΑ σταμάτησαν όχημα για έλεγχο και έπεσαν σε UFO... (vid)

Ωστόσο δεν ήταν κάποιο «αντικείμενο άγνωστης ταυτότητας» παρά ένα όχημα, που έμοιαζε με διαστημόπλοιο εξωγήινων!

«Ποτέ δεν ξέρεις τι θα ταξιδέψει σε αυτή τη χώρα»

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Crawford δημοσίευσε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από αξιωματικούς οι οποίοι είχαν σταματήσει το όχημα. Μάλιστα σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, το γραφείο έριξε φως στην υπόθεση, λέγοντας: «Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις τι θα ταξιδέψει σε αυτή τη χώρα, αλλά αυτό ήταν λίγο έξω από αυτόν τον κόσμο». Παράλληλα πρόσθεσαν ότι τα «φιλικά ανθρωποειδή» στο διαστημικό όχημα «ήρθαν εν ειρήνη» και ταξίδευαν σε ένα φεστιβάλ στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού -μια πόλη που εδώ και πολύ καιρό συνδέεται με θεωρίες συνωμοσίας εμπνευσμένες από εξωγήινους.

Πηγή: ethnos.gr

I-44 out of this world traffic stop >> https://t.co/SUQ0he0U3K — A Crawford County Sheriff’s Deputy pulled over this UFO Friday on I-44 near 208 mile marker that was heading to Roswell, NM for a convention (more…). #KOAMnewsnow #JoplinNewsFirst pic.twitter.com/y3iabQop2N