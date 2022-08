Έρχεται το «5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας» PWPF 2022

Με πολλές σημαντικές διεθνείς συμμετοχές και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί φέτος το 5ο «Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας – Patras World Poetry Festival» που θα λάβει χώρα από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου σε διαφορετικούς χώρους πολιτισμού της Πάτρας και όχι μόνο.

Μετά από δύο χρόνια διαδικτυακής διεξαγωγής του φεστιβάλ, η Πάτρα θα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει και πάλι δια ζώσης 65 σημαντικούς ποιητές από 12 διαφορετικά κράτη. Το φετινό πρόγραμμα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες και το κοινό, με επισκέψεις σε αναγνώσεις σε ιδιαίτερους χώρους και με εναλλακτικούς τρόπους.

Η θεματική του PWPF2022 αφορά στην ίαση της τέχνης και ειδικότερα της ποίησης, με τίτλο «Από τον Ιπποκράτη στο poetry therapy» όποτε και το πρόγραμμα όλων των δράσεων σχεδιάστηκε με σκοπό να δημιουργεί μια συνεχόμενη αλληλεπίδραση των τεχνών, της ποίησης και της ψυχολογίας.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν πρωινά και βραδινά σε διαφορετικούς κάθε φορά χώρους της Πάτρας όπως το Θέατρο Επίκεντρο, το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά, η Αχάϊα Clauss και η Βίλλα Κόλλα, ενώ η τελευταία ανάγνωση θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία με ολοήμερη εκδρομή βιωματικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον ξεναγήσεις, γευσιγνωσία, οινογνωσία και δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού με στόχο να αποκτήσουν οι καλεσμένοι την καλύτερη δυνατή εμπειρία από τον τόπο μας!

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν σημαντικοί προσκεκλημένοι μεταξύ των οποίων οι Πρέσβεις των συνεργαζόμενων χωρών, αναγνωρισμένοι με διεθνές κύρος πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες και εκπρόσωποι φορέων.

Ξεχωριστές στιγμές του Φεστιβάλ θα αποτελέσουν το αφιέρωμα στον Τίτο Πατρίκιο, η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα την Ίαση μέσω της Ποίησης, η επίσκεψη στο «Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά» με τις εκθέσεις μοντέρνας τέχνης από σημαντικούς απόδημους Έλληνες Καλλιτέχνες και η συναυλία μελοποιημένης ποίησης με τίτλο «Σαν ένα ρίγος...» που θα πραγματοποιηθεί στην Τιμητική Βραδιά του Φεστιβάλ. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές για το κοινό με δωρεάν είσοδο.

Παράλληλα, το φεστιβάλ συνομιλεί με τις εικαστικές τέχνες και φιλοξενεί δυο εικαστικά project και ένα φωτογραφικό.

• Art Platform | Lagrange Points

Με την ευκαιρία της συνεργασίας, της γκαλερί σύγχρονης τέχνης Cube Gallery και της Λιάνας Ζωζά, με την ιδιότητά της σαν επιμελήτρια, με το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας δημιουργήθηκε η πλατφόρμα τέχνης Lagrange Points.

Η ιδέα προέκυψε, σχεδόν ταυτόχρονα με την πρόταση της παρουσίασης, των δύο on going art projects ‘’Open Studio’’ και ‘’Αόρατες Πόλεις | Invisible Cities’’ στην διάρκεια του Φεστιβάλ και κάτω από τον κοινό τίτλο ‘’L3 point’’ και παράλληλα με την επιθυμία της συνέχισης, των δημιουργικών συναντήσεων όλων των μορφών της τέχνης.

Αν και ο όρος είναι δανεικός από την μηχανική των ουράνιων σωμάτων, όπου πραγματεύεται τους κανόνες ισορροπίας και έλξης με τους οποίους λειτουργεί η σχέση και η συνύπαρξή τους, λειτουργεί με την ίδια ισορροπία και στην συνύπαρξη των διαφόρων μορφών τέχνης.



• Peny Delta poet portaits

Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ η φωτογράφος Peny Delta θα δημιουργήσει τα πορτρέτα των ποιητών και ποιητριών που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο αρχείο του Γραφείου Ποιήσεως καθώς και στην αντίστοιχη έκδοση του Φεστιβάλ...

To Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας διοργανώνουν το «Γραφείον Ποιήσεως» Πάτρας και το CultureBook (culturebook.gr), με υποστηρικτές το Υπουργείο Εξωτερικών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας, την Πρεσβεία Ουγγαρίας, την Πρεσβεία Τσεχίας, την Πρεσβεία Πολωνίας, την Greek Library of London, την World Poetry Movement, το Θέατρο Επίκεντρο+, την Cube Gallery, το Friends Travel και άλλους φορείς. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού.

Ο πρόεδρος του Γραφείου ποιήσεως Αντώνης Δ. Σκιαθά και ο πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος τονίζουν:

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας έχει δημιουργήσει ένα διεθνή θεσμό για τη λογοτεχνία που τιμά τα ελληνικά γράμματα, προβάλει την ελληνική ποίηση και φέρνει σε επικοινωνία Έλληνες ποιητές και Ελληνίδες ποιήτριες με αντίστοιχους ποιητές και ποιήτριες από όλο τον κόσμο.

Σε αυτή τη διαδρομή του ποιητές και ποιήτριες από πενήντα χώρες έχουν συνομιλήσει μεταξύ τους στο Patras Word Poetry Festival.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας στο Γραφείο Ποιήσεως που το φεστιβάλ είναι υπόθεση όλης της πόλης, καθώς θεσμοί πανελλήνιοι, περιφερειακοί τοπικοί, επιχειρήσεις, πολίτες στηρίζουν με όλους τους δυνατούς τρόπους τη διοργάνωση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι μερικοί από τους θεσμούς που το υποστηρίζουν.

Οι εκδόσεις που έχουν προγραμματίσει όπως και οι δράσεις σε διάφορους εμβληματικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής όπως η Achaia Clauss, το μουσείο "Diaspora" διαμορφώνουν την ταυτότητα του Φεστιβάλ

Ταυτόχρονα οι συνέργειες με φορείς πολιτισμού και η σύνδεση της Ποίησης με τις άλλες τέχνες όπως η μουσική τα, εικαστικά η φωτογραφία δημιουργούν όλα εκείνα που κάνουν μοναδικό το φεστιβάλ.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους λογοτεχνικούς θεσμούς της Ελλάδας, τον μεγαλύτερο της περιφέρειας και έχει ήδη ξεχωρίσει μεταξύ των πλέον αξιόλογων φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

Κάθε χρόνο φιλοξενεί στην Πάτρα σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ποιητικές αναγνώσεις, παρουσιάσεις ημερίδες και εκδηλώσεις πολιτισμού.

Έχει όραμα να προβάλει την ελληνική λογοτεχνική δημιουργία παγκοσμίως και να καταστήσει την πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας ένα ευρωπαϊκό κέντρο λογοτεχνίας. Μέσα από τις δράσεις του συνομιλεί με έδρες ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο και καταγράφει τη σύγχρονη ποιητική παραγωγή.

*Η διοργάνωση του συνόλου του φεστιβάλ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η συμμετοχή του κόσμου είναι δωρεάν σε όλες τις δράσεις του.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

ΜΕΛΩΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

«Σαν ένα ρίγος...»

Όπως η νότα αγγίζει τη λέξη,

Και το οξυγόνο τη ζωή.

Η Μουσική παλεύει με τον στοίχο σε μια μάχη για τον έρωτα, τον άνθρωπο, την κοινωνία, την ύπαρξη, την αγάπη, το μίσος, το πάθος και τη φύση.

Συμμετέχουν:

Γιώργος Γεωργιάδης Μαντολίνο (ευήκοον μέλος)

Σάνη Πέτα Μαντολίνο (ευήκοον μέλος)

Γιάννης Αναγνωστόπουλος Κιθάρα

Θωμάς Παλλάς Κιθάρα

Ανδρέας Ζαφειρόπουλος Πιάνο

Θέμης Μαρτέκας Κρούστα

Ερμηνεύουν:

Χρήστος Κωνσταντόπουλος

Δώρα Μπελέρη

Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Γιάννης Αναγνωστόπουλος

Ενορχηστρώσεις

Γιάννης Αναγνωστόπουλος

Γιώργος Γεωργιάδης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 2022



ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

20.00 // Θέατρο Επίκεντρο

Welcome Drink

1ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Παρουσίαση L3 point: on going art projects ‘’Open Studio’’ & ‘’Αόρατες Πόλεις

Δείπνο συμμετεχόντων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

11.00 // Θέατρο Επίκεντρο

2ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Οι θεραπευτικές ιδιότητες της Ποίησης»

Ελεύθερο Πρόγραμμα – Γνωριμία με την πόλη

19.00 // Οινοποιείο Achaia Clauss

Ξενάγηση στo Οινόκαστρο

3ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Δείπνο συμμετεχόντων



ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

11.00 // Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά, Καστρίτσι

Ξενάγηση στην έκθεση ελλήνων καλλιτεχνών της Διασποράς

4ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Γεύμα συμμετεχόντων

20.00 // Βίλλα Κόλλα

Επίσημη Τελετή

Χαιρετισμοί – ομιλίες

5ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Τιμητική Βραδιά στον Τίτο Πατρίκιο

Συναυλία Μελοποιημένης Ποίησης « Σαν ένα ρίγος....»

Επίσημη Δεξίωση στην Achaia Clauss



ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09.00 // Αρχαία Ολυμπία

Ταξίδι στην Αρχαία Ολυμπία

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο

Επίσκεψη στο ψηφιακό Μουσείο 1821 – Κρέστενα

Γεύμα συμμετεχόντων

6ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Αφιέρωμα “meet the poets” από το Culturebook.gr: παρουσίαση των συμμετεχόντων και διάχυση στα social media

- Ανθολογία Φεστιβάλ Καρπός της διοργάνωσης και παρακαταθήκη στη λογοτεχνία, αποτελεί η συλλεκτική δίγλωσση Έκδοση (και e-book) από τα ποιήματα των συμμετεχόντων, στη γλώσσα του κάθε καλλιτέχνη και στα αγγλικά.

- Art Platform | Lagrange Points παράλληλα με την παρουσίαση των συμμετεχόντων στο culturebook.gr δημιουργήθηκε η πλατφόρμα τέχνης Lagrange Points

- Peny Delta poet portaits Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ η φωτογράφος Peny Delta θα δημιουργήσει τα πορτρέτα των ποιητών και ποιητριών που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην αντίστοιχη έκδοση του Φεστιβάλ.

Οι ποιητές που θα παρευρεθούν στο 5Ο Διεθνές φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας:



ΑΛΒΑΝΙΑ

Alma Braja

ΑΜΕΡΙΚΗ

Don Schofield

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Michailo Svidersky

Andrej Al Asadi

Gjoko Zdraveski

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Roman Kissiov

Nadya Radulova

ΙΤΑΛΙΑ

Mattia Tarantino

ΚΡΟΑΤΙΑ

Marija Dejanović

ΚΥΠΡΟΣ

Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Weiner Sennyei Tibor

Izsó Zita

Bék Timúr

ΠΟΛΩΝΙΑ

Anna Adamowicz,

Antonina Tosiek

ΣΕΡΒΙΑ

Ana Marija Grbić

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Petra Kolmancic

ΤΣΕΧΙΑ

Josef Hrdlička

Jan Škrob

Τim Postovit

ΕΛΛΑΔΑ

Κούλα Αδαλόγλου

Γιάννης Αλεξανδρόπουλος

Πόπη Αρωνιάδα

Άννα Αφεντουλίδου

Σπύρος Βρεττός

Θάνος Γώγος

Γιάννης Δούκας

Λένα Καλλέργη

Δημήτρης Καλοκύρης

Κώστας Καναβούρης

Μενέλαος Κάραλης

Χρήστος Κατρούτσος

Νίκος Κατσαλίδας

Γιώργος Κοζίας

Αλέξανδρος Κορδάς

Έλσα Κορνέτη

Δημήτρης Κοσμόπουλος

Γιώργος Κουτούβελας

Χλόη Κουτσουμπέλη

Κώστας Κρεμμύδας

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος

Βασίλης Λαδάς

Κωνσταντίνος Λουκόπουλος

Αλεξάνδρα Μπακονίκα

Θεοχάρης Μπικηρόπουλος

Κωνσταντίνος Μπούρας

Βασίλης Πανδής

Φάνης Παπαγεωργίου



Σωτήρης Παστάκας

Τίτος Πατρίκιος

Αγγελική Πεχλιβάνη

Ελένη Σιγαλού

Αγγελική Σιδηρά

Αντώνης Σκιαθάς

Γιάννης Στεφανάκις

Μάνος Στεφανίδης

Βαγγέλης Τασιόπουλος

Γιάννης Τόλιας

Λίνα Φυτιλή

Θανάσης Χατζόπουλος