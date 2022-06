Squid Game: Το Netflix ανακοίνωσε την 2η σεζόν και ανέβασε το 1ο teaser

Ο χρόνος λοιπόν έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την προβολή της 2ης σεζόν του «Squid Game» από το Netflix. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η προβολή των νέων επεισοδίων… Στην επίσημη σελίδα της δημοφιλούς πλατφόρμας στο Twitter, έχει ανέβει το πρώτο teaser και συνοδεύεται και από ένα του Hwang Dong-Hyuk, δημιουργού της σειράς.

Ο δημιουργός του «Squid Game» αποκαλύπτει ότι στην 2η σεζόν θα δούμε και έναν νέο ήρωα… Στα νέα επεισόδια, θα γνωρίσουμε το αγόρι της Young-Hee, Cheol-su.

«Μας πήρε 12 χρόνια για να φέρουμε στη ζωή τον πρώτο κύκλο του Squid Game. Αλλά χρειάστηκαν δώδεκα μέρες για το Squid Game να γίνει η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix όλων των εποχών. Ως ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός του Squid Game θέλω να απευθυνθώ στους φανς σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που βλέπετε και αγαπάτε τη σειρά.

Και τώρα, ο Gi-hun επιστρέφει. Ο Front Man επιστρέφει. Η δεύτερη σεζόν έρχεται. Ο άνδρας με το κοστούμι με το ddakji ίσως επιστρέψει. Επίσης, θα γνωρίσετε το αγόρι της Young-Hee, Cheol-su. Ελάτε μαζί μας για έναν εντελώς καινούριο κόσμο», έγραψε ο Hwang Dong-Hyuk.

Πηγή: newsit.gr

