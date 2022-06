Στις 10 Ιουνίου ξεκινά ο νέος κύκλος του Peaky Blinders - Τι νέο έρχεται στο Netflix

Τη λίστα με το νέο περιεχόμενο που θα δούμε μέσα στον Ιούνιο ανακοίνωσε το Netflix. Σε αυτό περιλαμβάνονται 15 σειρές, 11 ταινίες, αρκετά ντοκιμαντέρ και πολλές επιλογές για τα παιδιά.

Ξεχωρίζει η σειρά Peaky Blinders με την 6η και τελευταία της σεζόν, η οποία έρχεται στις 10 Ιουνίου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των φανατικών θαυμαστών του Τόμας Σέλμπι.

Επίσης, οι θαυμαστές της Τζένιφερ Λόπεζ, θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν σε έναν ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ, στο οποίο η Λατίνα σταρ αποκαλύπτει την πίεση της ζωής της μέσα στα φώτα της δημοσιότητας.

Σειρές



02/6/2022

Borgen: Βασίλειο, Εξουσία και Δόξα, Borgen - Power & Glory

Η καριέρα της Υπουργού Εξωτερικών Μπιργκίτε Νούμπορ κινδυνεύει, όταν μια διαφωνία για το πετρέλαιο στη Γροιλανδία απειλεί να εξελιχθεί σε διεθνή κρίση.

03/6/2022

Μια Τέλεια Μητέρα, The Perfect Mother

Σίγουρη για την αθωότητα της κόρης της σε μια ανθρωποκτονία, μια αφοσιωμένη μητέρα αποκαλύπτει αλήθειες που πονούν, καθώς τα όρια μεταξύ θύματος και δράστη θολώνουν.

03/6/2022

Two Summers, Δύο Καλοκαίρια

Μια παρέα δεμένων φίλων ξανασμίγει για να κάνει χλιδάτες διακοπές – δεκαετίες μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ένα από τα μέλη από κάποιους από την παρέα.

03/6/2022

Τα Φτερά της Φιλοδοξίας, As the Crow Flies

Μια παρέα νεαρών ενηλίκων πηγαίνουν σ' ένα πάρτι σε ένα απομακρυσμένο νησί, αλλά ο δήθεν παράδεισος που συναντάνε δεν είναι όπως φαίνεται.

08/6/2022

Baby Fever

Σ' αυτήν την αισθηματική κομεντί, μια γιατρός γονιμότητας που γονιμοποιείται μεθυσμένη με το σπέρμα του πρώην της προσπαθεί να τον ξανακερδίσει αφού μείνει έγκυος.

10/6/2022

First Kill

Ο έρωτας μπερδεύει τις έφηβες Τζουλιέτ και Καλάιοπι. Η μία είναι βαμπίρ, η άλλη είναι κυνηγός βρικολάκων, αλλά και οι δύο είναι έτοιμες να ρίξουν το πρώτο βέλος.

10/6/2022

Peaky Blinders: Σεζόν 6

Οι Σέλμπι βιώνουν μια μεγάλη απώλεια. Τέσσερα χρόνια μετά, το τέλος της Ποτοαπαγόρευσης ωθεί τον Τόμι στο εμπόριο οπίου και μια αναγκαστική συμμαχία με τους εχθρούς του.

10/6/2022

Ιδιωτικότητα, Intimacy

Το σεξ βίντεο μιας ανερχόμενης πολιτικού που διέρρευσε λειτουργεί ως καταλύτης σε αυτήν την ιστορία τεσσάρων γυναικών που κινούνται ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο.

15/6/2022

Μαλντίβας, Maldivas

Μια γυναίκα μετακομίζει σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να βρει τη μητέρα της, αλλά μια ανεξήγητη πυρκαγιά την αναγκάζει να ερευνήσει έναν φόνο.

15/6/2022

God's Favorite Idiot

Η Μελίσα Μακάρθι πρωταγωνιστεί στο πλευρό του άντρα της, του σεναριογράφου και δημιουργού Μπεν Φαλκόνε σ' αυτήν την κωμική σειρά για μια καλή ψυχή σε θεόσταλτη αποστολή.

16/6/2022

Έρωτας και Αναρχία: Σεζόν 2, Love & Anarchy: Season 2

Μετά τα συνταρακτικά νέα, η απροθυμία της Σόφι να αντιμετωπίσει τον πόνο της βυθίζει τη ζωή, την καριέρα και τη σχέση της με τον Μαξ στο χάος.

17/6/2022

Δεν Με Ξέρεις, You Don't Know Me

Όταν όλα τα στοιχεία τον ενοχοποιούν, ένας άντρας που κατηγορείται για φόνο χρησιμοποιεί την τελική επιχειρηματολογία για να μιλήσει για τη σχέση του με μια γυναίκα.

22/6/2022

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 3, The Umbrella Academy: Season 3

Η υποψήφια για Emmy σειρά για μια δυσλειτουργική οικογένεια υπερηρώων επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

23/6/2022

Queen

Μετά από 50 χρόνια απουσίας, ένας καταξιωμένος ράφτης και ντραγκ κουίν από το Παρίσι επιστρέφει στη γενέτειρά του στην Πολωνία για να συμφιλιωθεί με την κόρη του.

24/6/2022

Άνθρωπος Εναντίον Μέλισσας, Man Vs Bee

Ο Βρετανός κωμικός Ρόουαν Άτκινσον ("Mr. Bean") πρωταγωνιστεί σ' αυτήν τη σχεδόν βωβή κωμωδία για τη μάχη ενός άντρα που προσέχει ένα σπίτι ενάντια σε μια μέλισσα.

Ταινίες



03/6/2022

Αποστολή Αναχαίτισης, Interceptor

Η τελευταία αξιωματικός που έχει μείνει σε μια απομακρυσμένη βάση πυραύλων δίνει τη μάχη της ζωής της κόντρα σε τρομοκράτες που έχουν στόχο 16 πυρηνικά όπλα στις ΗΠΑ.

08/6/2022

Hustle

Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερός Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και - σε νυχτερινές αναζητήσεις - την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.

10/6/2022

Τα Δέντρα της Ειρήνης, Trees of Peace

Τέσσερις διαφορετικές γυναίκες έρχονται πολύ κοντά, ενώ βρίσκονται παγιδευμένες κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Ρουάντα. Εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα.

15/6/2022

Παρέλαση από Καρδιάς, Heart Parade

Για να σώσει τη δουλειά της, μια καριερίστα που φοβάται τα σκυλιά πηγαίνει στην Κρακοβία, όπου γνωρίζει έναν γοητευτικό χήρο, τον γιο του και τον τετράποδο κολλητό τους.

15/6/2022

Κένταυρος, Centauro

Για να γλιτώσει τη μητέρα του γιου του από ένα καρτέλ, ένας οδηγός αγωνιστικών μηχανών μεταφέρει ναρκωτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την επαγγελματική καριέρα και τη ζωή του.

17/6/2022

Spiderhead: Υπό το Βλέμμα της Αράχνης

Στο κοντινό μέλλον, δύο κατάδικοι αντιμετωπίζουν το παρελθόν τους σε μια μονάδα ενός οραματιστή που τους χορηγεί ψυχοτρόπες ουσίες. Πρωταγωνιστεί ο Κρις Χέμσγουορθ.

20/6/2022

Μοιραία Αγάπη, Doom Of Love

Αφού χρεοκοπήσει, ένας διαφημιστής ερωτεύεται μια τραγουδίστρια σε ένα καταφύγιο για γιόγκα και την ακολουθεί σε ένα ταξίδι αυτοπραγμάτωσης.

22/6/2022

Love & Gelato, Αγάπη και Παγωτό

Η Λίνα υπόσχεται στην άρρωστη μητέρα της ότι θα περάσει το καλοκαίρι πριν από το πανεπιστήμιο στη Ρώμη, όπου ερωτεύεται την πόλη, τους ανθρώπους – και το παγωτό.

24/6/2022

Ο Άνδρας από το Τορόντο, The Man from Toronto

Μια υπόθεση εσφαλμένης ταυτότητας αναγκάζει έναν αδέξιο επιχειρηματία να συνεργαστεί με έναν διαβόητο δολοφόνο, τον Άνδρα από το Τορόντο, με την ελπίδα να επιζήσει.

29/6/2022

Beauty

Μια νεαρή πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα σε μια αυταρχική οικογένεια, την πίεση του χώρου της μουσικής και τον έρωτα για την κοπέλα της.

Ντοκιμαντέρ



08/6/2022

Keep Sweet: Προσευχή και Υπακοή, Keep Sweet: Pray and Obey

Αυτό το ντοκιμαντέρ εξετάζει την άνοδο του Γουόρεν Τζεφς στη Φονταμενταλιστική Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και τα αποτρόπαια εγκλήματά του.

14/6/2022

Jennifer Lopez: Halftime

Η παγκόσμια σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την πολύπλευρη καριέρα της και την πίεση της ζωής μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, σε αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ.

15/6/2022

Ο Ιστός των Ψευδαισθήσεων: Θάνατος, Ψέματα και το Internet, Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet

Συνωμοσία. Απάτη. Βία. Φόνος. Ό,τι ξεκινά ως εικονικό μπορεί να γίνει στη στιγμή αληθινό – και όταν το Internet είναι παγκόσμιο, το ίδιο είναι και οι συνέπειες.

17/6/2022

Το Φαινόμενο Μάρθα Μίτσελ, The Martha Mitchell Effect

Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τη σύζυγο ενός υπουργού που μίλησε για το Γουότεργκεϊτ – και την προσπάθεια της κυβέρνησης Νίξον να την «τρελάνει» για να σωπάσει.

19/6/2022

Μπεν Κραμπ: Ο Υπερασπιστής των Ατομικών Δικαιωμάτων, Civil

Ένα ντοκιμαντέρ για τον αντισυμβατικό δικηγόρο Μπεν Κραμπ που πάει στα δικαστήρια για να αποδώσει δικαιοσύνη για τους θανάτους των Τζορτζ Φλόιντ και Μπριόνα Τέιλορ.

22/6/2022

Η Κρυφή Ζωή των Κατοικιδίων, The Hidden Lives of Pets

Γλυκά τετράποδα. Γνωρίστε απίθανα πλάσματα από όλο τον κόσμο και μάθετε τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τις αισθήσεις και τις ικανότητες των φίλων μας των ζώων.