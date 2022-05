Kevin Spacey: Τα τουλάχιστον 30 άτομα που τον κατήγγειλαν, ο μυστηριώδης θάνατος και η νέα ποινική δίωξη

Ο Κέβιν Σπέισι, την καριέρα του οποίου έχουν επισκιάσει τα τελευταία χρόνια βαρύτατες καταγγελίες σεξουαλικού περιεχομένου, έρχεται αντιμέτωπος με νέες καταγγελίες τη στιγμή που επρόκειτο να κάνει τη μεγάλη κινηματογραφική του επιστροφή.

Ειδικότερα, ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του ηθοποιού για σεξουαλικές επιθέσεις κατά τριών ανδρών. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, έχουν απαγγελθεί τέσσερις συνολικά νέες κατηγορίες σε βάρος του γνωστού ηθοποιού.

Ποινική δίωξη σε βάρος του ηθοποιού



Συγκεκριμένα, ο 62χρονος έχει κατηγορηθεί επιπλέον ότι ασέλγησε σε άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα στο Λονδίνο μεταξύ του Μαρτίου 2005 και του Αυγούστου 2008, αλλά και στο Γκλουσεστερσάιρ τον Απρίλιο του 2013.

Η επικεφαλής της Ειδικής Διεύθυνσης Εγκλήματος της Εισαγγελίας στη Βρετανία, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε εγκρίνει ποινικές κατηγορίες εναντίον του 62χρονου Κέβιν Σπέισι, για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης εναντίον τριών ανδρών. Οι κατηγορίες ακολουθούν την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία κατά την έρευνά της».

«Η Εισαγγελία του Στέμματος υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ποινική διαδικασία κατά του κ. Σπέισι είναι ενεργή και ότι έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη», συνέχισε.

Το χρονικό: Πότε «άνοιξαν τα στόματα»

Περισσότεροι από 30 άτομα είχαν καταγγείλει ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης του Σπέισι. Τον Οκτώβριο του 2017, ο ηθοποιός Άντονι Ραπ κατηγόρησε τον Σπέισι ότι τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά το 1986, σε ηλικία 14 χρονών, υπό την επήρεια αλκοόλ. Απαντώντας, ο Σπέισι είπε ότι δεν θυμάται το περιστατικό, αλλά αν όντως συμπεριφέρθηκε έτσι, του οφείλει την πιο ειλικρινή του συγγνώμη για αυτό που ήταν «μια εξαιρετικά απρεπής συμπεριφορά μεθυσμένου γέρου μπεκρή», και λυπάται για τα συναισθήματα που ένιωθε ο Ραπ όλα αυτά τα χρόνια.

Επακολούθησε η αναφορά και άλλων παρόμοιων περιστατικών παρενόχλησης, μεταξύ των οποίων αυτών της δημοσιογράφου Χέδερ Ούνρου, του σκηνοθέτη Τόνι Μοντάνα, του ηθοποιού Ρομπέρτο Καβάζος, και οκτώ άτομα από το επιτελείο της σειράς House of Cards.

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι έχει έρθει σε επαφή με «έναν αριθμό ανθρώπων» οι οποίοι εργάζονταν στο Ολντ Βικ, όπου ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός σκηνοθέτης για 11 χρόνια, και συμπέρανε ότι «έβαζε χέρι και συμπεριφερόταν με απρεπή τρόπο σε νεαρούς άντρες εκείνη την περίοδο».

Λόγω των κατηγοριών εναντίον του, το Netflix τον απέλυσε από τη σειρά «House of Cards» και σταμάτησε την παραγωγή της ταινίας Gore, στην οποία ήταν πρωταγωνιστής και παραγωγός. Η International Academy of Television Arts and Sciences λόγω των γεγονότων, δεν τίμησε τότε τον Σπέισι με το βραβείο International Emmy Founders Award 2017.

Την 1η Νοεμβρίου του 2017, ο Σπέισι ανέφερε ότι θα αναζητήσει «εκτίμηση και θεραπεία» για τη συμπεριφορά του. Στις 2 Νοεμβρίου, το περιοδικό Variety ανέφερε ότι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Σπέισι, Στέισι Γουλφ, και το πρακτορείο Creative Artists Agency, έληξαν τη συνεργασία τους με τον ηθοποιό, λόγω των κατηγοριών εναντίον του.

Στις 7 Ιανουαρίου ο Κέβιν Σπέισι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς

Κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν επίσημα το μεσημέρι της Δευτέρας 7/1/2019 από δικαστήριο του Ναντάκετ σε βάρος του Κέβιν Σπέισι, με κίνδυνο φυλάκισης 5 ετών.

Ο δικαστής Τόμας Μπάρετ, του δικαστηρίου του Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη απεφάνθη ο Αμερικανός ηθοποιός να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έπειτα από μια σύντομη ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό πρακτορείο, ο ηθοποιός, που εμφανίστηκε φορώντας ένα γκρι κοστούμι και γραβάτα, δήλωσε αθώος μέσω των δικηγόρων του, χωρίς οι ίδιος να μιλήσει ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο δικαστής απαγόρευσε, στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων, ο κατηγορούμενος να έρθει σε επαφή με το φερόμενο θύμα του ή τους συγγενείς του και όρισε τη διεξαγωγή της επόμενης ακροαματικής διαδικασίας για την 4η Μαρτίου.

Ο πρώην πρωταγωνιστής της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς House of Cards είχε ζητήσει να εκπροσωπηθεί από τους συνηγόρους του, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε από τον δικαστή, υποχρεώνοντάς τον να δώσει το παρόν το πρωί της Δευτέρας 7/1/2019 ενώπιον του δικαστηρίου.

Η επίσημη απαγγελία κατηγοριών έγινε 13 μήνες μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του διάσημου ηθοποιού. Η κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης εναντίον ενός προσώπου άνω των 14 ετών επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε ετών στη Μασαχουσέτη.

Ο νεαρός άνδρας, που κατέθεσε τη μήνυση, υποστήριξε ότι ο Κέβιν Φάουλερ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του πρωταγωνιστή, έβαλε το χέρι του, επανειλημμένως, μέσα στο παντελόνι του και τον άγγιξε την 7η Ιουλίου του 2016, ενώ οι δυο τους συζητούσαν σε ένα εστιατόριο στο Ναντάκετ.

Κατόπιν, σύμφωνα με όσα του καταλογίζονται, προέτρεψε το φερόμενο θύμα, που εργαζόταν ως σερβιτόρος στο κατάστημα, να καταναλώσει αλκοόλ και ο άνδρας ήπιε πολλές μπίρες, που του πρόσφερε ο ηθοποιός.



Οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους ένα βίντεο, που τράβηξε, κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ο σερβιτόρος με το κινητό τηλέφωνό του.

Οριστικό τέλος σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης

Το Ιούλιο του 2019 φερόμενο ως θύμα αρνήθηκε να καταθέσει επιπλέον στοιχεία που του ζητήθηκαν. Έτσι, η εισαγγελία απέσυρε οριστικά τις κατηγορίες σε βάρος του Κέβιν Σπέισι. Οι εισαγγελείς είχαν ασκήσει δίωξη σε βάρος του ηθοποιού τον Δεκέμβριο και η δίκη είχε ξεκινήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Οι εισαγγελείς είχαν ασκήσει δίωξη σε βάρος του Κέβιν Σπέισι στην υπόθεση του Ναντάκετ τον Δεκέμβριο.

Το φερόμενο θύμα είπε στην αστυνομία ότι ο 59χρονος ηθοποιός τον είχε κεράσει πολλές μπίρες και ουίσκι στο εστιατόριο Club Car τον Ιούλιο του 2016, όταν ήταν 18 ετών, και σε κάποια στιγμή του είπε «Ας μεθύσουμε», σύμφωνα με τη δικογραφία. Καθώς οι δυο τους στέκονταν δίπλα σε ένα πιάνο, ο Σπέισι τον άρπαξε βίαια, όπως περιέγραψε στην αστυνομία, έβαλε το χέρι του, επανειλημμένως, μέσα στο παντελόνι του και τον άγγιξε άσεμνα. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Σπέισι κατηγορούν τον άνδρα ότι διέγραψε μηνύματα από το κινητό τηλέφωνό του, που θα υποστήριζαν την υπερασπιστική γραμμή.

Ο δικαστής που έχει αναλάβει την ποινική υπόθεση πρόσφατα διέταξε τον κατήγορο του Σπέισι να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο στους συνηγόρους του. Όμως, ο Μίτσελ Γκαραμπέντιαν, ο δικηγόρος του φερόμενου θύματος, στις 19 Ιουνίου, είπε στο δικαστήριο ότι ο κατήγορος δεν μπορεί να βρει το τηλέφωνό του. Ο δικαστής διέταξε ο κατήγορος, οι γονείς του και ο Γκαραμπέντιαν να παραστούν σε μια ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα, εάν το τηλέφωνο δεν βρεθεί. Κέβιν Σπέισι: Στο αρχείο η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης Ο ενάγων αρνήθηκε να καταθέσει περαιτέρω στοιχεία, που σύμφωνα με την υπεράσπιση του ηθοποιού θα μπορούσαν να αποδείξουν την αθωότητά του.

Ο νεαρός ισχυρίζεται, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του BBC, ότι έχασε το τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του το «επίμαχο» βράδυ. Οι συνήγοροι του Κέβιν Σπέισι ωστόσο, κατηγορούν τον αντίδικο ότι διέγραψε σκοπίμως γραπτά μηνύματα που θα ήταν αρκετά για την αθώωση του πελάτη τους. Σήμερα 21χρονος ενάγων επικαλέστηκε την πέμπτη τροποποίηση του αμερικανικού συντάγματος και τα δικαιώματά του που απορρέουν από το άρθρο περί μη αυτο-ενοχοποίησης, ώστε να μην καταθέσει για το ζήτημα στους δικαστές.

Οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι αυτή του η απόφαση ήταν που τους οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και την απόσυρση των κατηγοριών. Έτσι, ο ενάγων απέσυρε τη σχετική αγωγή εναντίον του Σπέισι και οι δικηγόροι του σχολίασαν πως ο εντολέας τους έδειξε «τεράστιο θάρρος» κάτω από δύσκολες περιπτώσεις».

Ήταν Σεπτέμβριος του 2019 όταν πέθανε μυστηριωδώς ο μασέρ που κατηγόρησε τον ηθοποιό για παρενόχληση

Ένας ένας «αποσύρονταν» κατά το παρελθόν από τη δικογραφία όσοι κατηγόρησαν τον σταρ της επιτυχημένης σειράς «House of Cards» Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο μασέρ που κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι τον παρενόχλησε σεξουαλικά πέθανε και δεν θα καταθέσει, όπως αναφέρουν έγγραφα του δικαστηρίου. Ο άντρας με το ψευδώνυμο «John Doe» έφυγε από τη ζωή και οι δικηγόροι υπεράσπισης του Σπέισι ενημερώθηκαν για τον ξαφνικό θάνατό του στις 11 Σεπτεμβρίου 2019. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent, ο μασέρ - η ταυτότητα του οποίου παρέμενε μυστική - είχε κατηγορήσει τον ηθοποιό ότι τον εξανάγκασε να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα και να τον φιλήσει κατά τη διάρκεια θεραπευτικού μασάζ στο Μαλιμπού.