Παίκτες του Survivor θα πάνε Αγγλία για να δουν το Χαλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Τούρκος παραγωγός του ριάλιτι επιβίωσης και στην Ελλάδα, θα στείλει με τσάρτερ μια ομάδα παικτών στην Αγγλία, για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής του ομάδας, κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ για την Τσάμπιονσιπ.

Το δημοσίευμα πάντως, δεν ξεκαθαρίζει από ποιο Survivor θα είναι οι παίκτες, αφού εκτός από το ελληνικό, αυτή την περίοδο γυρίζεται στον Άγιο Δομίνικο και το τουρκικό Survivor.

Πηγή: newsit.gr

Acun Ilicali, new owner of club, offers Survivor TV show contestants chance to win trip to watch Hull City https://t.co/erZsRAWApb