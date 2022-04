Χαμός στη δίκη: Η Άμπερ Χερντ ισχυρίζεται ότι ο Τζόνι Ντεπ την κακοποίησε με μπουκάλι (vids)

Αυτό ισχυρίστηκε η δικηγόρος της Χερντ στη νέα επεισοδιακή δίκη όπου εμπλέκεται το ζευγάρι.

H 35χρονη ηθοποιός βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον 58χρονο πρώην αγαπημένο της στην εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμηση, ζητώντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Η δίκη λαμβάνει χώρα στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια και, όπως είναι φυσικό, έχει προσελκύσει για μία ακόμη φορά το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ.

Την Τρίτη η Ελέιν Μπρέντχοφτ, δικηγόρος της Χερντ, ήταν «καταπέλτης» στο δικαστήριο για τον Ντεπ και για το πώς συμπεριφερόταν στην εντολέα της. Έδωσε μάλιστα μια ανατριχιαστική περιγραφή για τα βασανιστήρια που ισχυρίζεται η 35χρονη της ότι υπέστη κατά τη διάρκεια μιας «τριήμερης κατάστασης ομηρίας» το 2015 στα χέρια του πρώην της: «Τη στρίμωξε πάνω στο μπαρ. Της πέταξε ξανά και ξανά μπουκάλια. Την έσυρε στο πάτωμα πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Της έριξε μπουνιά. Την κλώτσησε. Της είπε ότι τη μισεί και ότι πρόκειται να τη σκοτώσει. Τη χτύπησε ξανά και ξανά. Και μετά την κακοποίησε βάζοντας στο σώμα της ένα μπουκάλι ποτού».

Σύμφωνα με την Daily Mail, αφού ολοκλήρωσε η Μπρέντχοφτ, ο Ντεπ κούνησε το κεφάλι του αρνητικά, σαν να αρνούνταν ότι συνέβη ποτέ οτιδήποτε από τα παραπάνω.

Εκπρόσωπος του 58χρονου έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς που δεν είχαν καν διατυπωθεί όταν η Χερντ άρχισε να καταγγέλλει τον σύζυγό της το 2016, και εμφανίστηκαν ξαφνικά χρόνια αργότερα όταν μηνύθηκε για δυσφήμιση εξαιτίας δημοσιεύματος όπου η ίδια έλεγε ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής βίας. «Οι λέξεις έχουν ζωτική σημασία στις υποθέσεις δυσφήμησης. Κατά τρόπο βολικό προς την εναγόμενη ο ισχυρισμός αυτός διατυπώθηκε μεταγενέστερα. Αυτό συνάδει με το μοτίβο των περίτεχνων, ψευδών ισχυρισμών της που συνεχίζουν να αλλάζουν και να εξελίσσονται με το πέρασμα του χρόνου, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων στο Χόλιγουντ, μια τέχνη που η Άμπερ κατέχει και έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να εκμεταλλευτεί ένα σοβαρό κοινωνικό κίνημα».

Οι δικηγόροι του Ντεπ περιέγραψαν στο δικαστήριο πώς η «βαθιά προβληματική» Άμπερ Χερντ προσέγγισε ερωτικά τον ηθοποιό στο ξεκίνημα της γνωριμίας τους, δείχνοντάς του έντονα το ενδιαφέρον της και κολακεύοντάς τον. Καθώς όμως προχωρούσε η σχέση τους, τα πράγματα άλλαξαν και άρχισε να τον υποτιμά και τον προσβάλλει καθημερινά.

«Η κυρία Χερντ είναι ένα βαθιά προβληματικό άτομο που χειραγωγεί τους ανθρώπους γύρω γύρω της», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καμίλ Βασκέζ, δικηγόρος του Ντεπ, προτού περιγράψει πώς γνώρισε ο πελάτης της την πρώην σύζυγό του, το 2009, στα γυρίσματα του φιλμ Rum Diary:

«Εκείνη τον κυνήγησε, τον φλέρταρε. Έκανε πολλά πράγματα για να τον κερδίσει παριστάνοντας την ερωτοχτυπημένη και το κόλπο της πέτυχε: την ερωτεύτηκε παράφορα». Αργότερα όμως, η σχέση τους μεταμορφώθηκε σε κάτι τελείως διαφορετικό, με την ίδια να αποκαλύπτει ένα άλλο πρόσωπο: «Κατέφευγε στη σωματική βία, του πετούσε πράγματα, τον χτυπούσε, τον αποκαλούσε δειλό, του έλεγε ότι δεν ήταν άνδρας επειδή δεν καθόταν να τσακωθεί μαζί της».

Από τη μεριά της, η νομική ομάδα της Χερντ παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της σχέσης. Η δικηγόρος Ελέιν Τσάρλσον είπε στο δικαστήριο ότι ο Τζόνι Ντεπ είναι γεμάτος με οργή και τον παρομοίασε με δαίμονα, του οποίου τα βίαια ένστικτα τροφοδοτούνταν από το αλκοόλ.

Στο δικαστήριο κατέθεσε την Τρίτη και η 61χρονη αδελφή του σταρ, η οποία περιέγραψε τα δύσκολα παιδικά τους χρόνια στα χέρια της κακοποιητικής μητέρας τους. Η Κρίστι Ντεμπρόσκι εξήγησε ότι η γυναίκα που μεγάλωσε την ίδια και τον αδελφό της ήταν πολύ οργισμένη και νευρική, σε αντίθεση με τον γλυκό και τρυφερό πατέρα τους. Η μητέρα και ο πατέρας του Ντεπ χώρισαν το 1978, όταν ο Τζόνι ήταν 15 και η Κρίστι 18.

Περιγράφοντας τον τρόπο που η μητέρα τους συμπεριφερόταν στο έφηβο τότε αγόρι, είπε ότι χρησιμοποιούσε διάφορα υποτιμητικά παρατσούκλια για τα παιδιά της. Το αγαπημένο της για τον γιο της ήταν το «μονόφθαλμος», επειδή ο Τζόνι είχε διαγνωστεί με αμβλυωπία, («τεμπέλικο μάτι») όταν ήταν μικρός και ο οφθαλμίατρος τον είχε βάλει να φοράει ένα ειδικό κάλυμμα πάνω από το υγιές του μάτι.

Ερωτηθείσα αν η ίδια είχε γίνει μάρτυρας προσβλητικής συμπεριφοράς της Χερντ απέναντι στον αδερφό της, ανέφερε έναν διάλογο που είχε χαραχτεί στη μνήμη της. Ήταν στο γραφείο του Ντεπ και και τηλεφώνησαν από τον Κριστιάν Ντιόρ για να προτείνουν συνεργασία στον Ντεπ. «Ο Τζον είπε στην Άμπερ ότι είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για εκείνον. Εκείνη έδειχνε να μην το πιστεύει και έμοιαζε σχεδόν αηδιασμένη. "Γιατί να θέλει ο οίκος Dior να δουλέψει μαζί σου; Τους αρέσει η κομψότητα και το στιλ και εσύ δεν έχεις στιλ". Ήταν προσβλητικό, του έκοψε τη χαρά. Είχα δει πολλές φορές να τον προσβάλλει», είπε η Ντεμπρόσκι στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ίδια, η Χέρντ προσέβαλε πολύ συχνά την εμφάνιση του Ντεπ, αποκαλώντας τον «χοντρό και γέρο».



Heard opening: #JohnnyDepp sexually assaulted #AmberHeard in Australia.

He took 8-10 tablets of ecstacy. The next 3 days were very violent. He has hurled bottles at her, dragged her, punched her....then he "penatrates her with a liquor bottle."@LawCrimeNetwork pic.twitter.com/hL9pCUrPYc