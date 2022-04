Γουίλ Σμιθ: Μετά τη Sony και το Netflix «παγώνει» τη συνεργασία τους

Το έργο μπαίνει σε παύση μετά την τελετή των Όσκαρ 2022, κατά την οποία ο Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ (Chris Rock), αφού ο κωμικός αστειεύτηκε με την εμφάνιση της συζύγου του Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ.

Την εβδομάδα πριν από την τελετή των Όσκαρ, ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch) φέρεται να αποσύρθηκε από τα καθήκοντά του, επιλέγοντας να αναλάβει το «Fall Guy» με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling για λογαριασμό της Universal. Αν και ξένα δημοσιεύματα ανέφεραν πως το Netflix βρισκόταν σε αναζήτηση νέου σκηνοθέτη παραμένει αβέβαιο εάν η πλατφόρμα θα συνεχίσει να «τρέχει» το project «Fast and Loose» και, εάν θα αναζητήσει νέο πρωταγωνιστή για το έργο.

Μαζί με το «Fast and Loose», μένει να δούμε πόσα ντόμινο αλλαγών θα προκύψουν μετά το ξέσπασμα του 53χρονου στα Όσκαρ. Πριν από λίγες ημέρες, η εταιρία Sony Pictures έβαλε στον «πάγο» το άλλοτε πολυαναμενόμενο «Bady Boys 4» με πρωταγωνιστή τον Σμιθ.

Επιπλέον, η ταινία του Σμιθ «Emancipation» από την Apple+ μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της και ήδη θεωρείται φαβορί για τα βραβεία της επόμενης χρονιάς. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2022, αλλά η Apple δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ημερομηνία.

Τα νέα του «Fast and Loose» έρχονται μετά την παραίτηση του Σμιθ από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών την περασμένη Παρασκευή.

Πηγή: ethnos.gr

Netflix has backed away from developing ‘FAST & LOOSE’, starring Will Smith.



David Leitch dropped out before the #Oscars, so Netflix sent an urgent call to find a new director but have put the project on the back burner after the #Oscars



(Source: https://t.co/AoF3vyCX8t) pic.twitter.com/ljHAwCn14Y