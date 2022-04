Netflix: Αυτό είναι το top-10 σειρών που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή

Το Netflix είχε ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητας χιλιάδων νοικοκυριών, αλλά τη χρονιά του lockdown απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη θέση στη ζωή μας.

Δυστυχώς η πανδημία θα μας στερήσει τελικά κάποιες από τις αγαπημένες μας σειρές που είχαν ήδη ανανεωθεί, αλλά ο κατάλογος συνεχίζει και μεγαλώνει.

Αυτή την εβδομάδα στο Top 10 του Netflix, οι συνδρομητές επιλέγουν Martin Scorsese και το Bridgerton που επέστρεψε για το στέμμα του.

#10 Super Pupz



Υπερηρωικά σκυλιά (yup!) σε κοσμική περιπέτεια.

#9 The Bubble

Ολοκαίνουρια κωμωδία από τον Judd Apatow με εκλεκτό καστ (Karen Gillan, Maria Makalova, David Duchovny, Pedro Pascal, Leslie Mann) που δυστυχώς μοιάζει ήδη ξεπερασμένη.

#8 The Blacklist

Όταν υπάρχουν νέα επεισόδια Blacklist, οι Έλληνες συνδρομητές του Netflix τα τιμούν πάντα.

#7 Top Boy

Το Top Boy έκανε πρεμιέρα αρχικά το 2011 και ακολουθούσε δύο παιδικούς φίλους, τον Dushane (Ashley Walters) και τον Sully (Kano Robinson), που πουλάνε ναρκωτικά στη φανταστική συνοικία του Summerhouse στο Λονδίνο και προσπαθούν να ανέβουν στην ιεραρχία.

Μετά την ακύρωσή της από το Channel 4, η σειρά ζωντάνεψε ξανά στο Netflix μετά την προτροπή του ράπερ Drake, τεράστιου φαν του show, που μαζί με τον δημιουργό της σειράς Ronan Bennett και τους δύο πρωταγωνιστές της σειράς ηγήθηκαν του νέου πρότζεκτ και φρόντισαν να διατηρήσει την εντιμότητα της πρώτης του φάσης.

Η τρίτη σεζόν της σειράς επέστρεψε στο Summerhouse έξι χρόνια μετά, με τον Dushane και τον Sully να έχουν χάσει τα κεκτημένα τους και το νέο, αδίστακτο Top Boy, Jaime (Michael Ward σε ερμηνεία καριέρας), να είναι πια ο βασικός τους αντίπαλος. Η 4η σεζόν θα πιάσει την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε.

#6 Inventing Anna

Το ποδαρικό της Shondaland στο Netflix έγινε με το Bridgerton, η ίδια η Shonda Rhimes όμως δεν έγραψε κανένα από τα σενάριά του. Για την ακρίβεια, έχει να γράψει σενάριο από το φινάλε του Scandal το 2018. Σε αυτή τη σειρά όμως θα είναι ξανά showrunner με τη βούλα, αλλά και βασική σεναριογράφος.

Το Inventing Anna αφορά την πραγματική περίπτωση μίας νεαρής γυναίκας που εξαπάτησε την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης υιοθετώντας την ταυτότητα μίας Γερμανίδας κληρονόμου, φεσώνοντας φίλες, τράπεζες και συνεργάτες που τελικά την είδαν να καταδικάζεται για απάτη. Πρωταγωνίστρια της μίνι σειράς είναι η βραβευμένη με Emmy Julia Garner του, ενώ μαζί της θα δούμε τις Anna Chlumsky και Laverne Cox.

Η απόφαση της Rhimes να πει την ιστορία κυρίως μέσα από τη ματιά της δημοσιογράφου που κάλυψε την υπόθεση της Delvey είναι σωστή γιατί δίνει περισσότερα επίπεδα στην αφήγηση και κρατά την απαραίτητη απόσταση από την εγκληματία. Στα τελευταία δύο επεισόδια η σειρά εκτροχιάζεται στην προσπάθειά της να δικαιώσει ξαφνικά την Delvey μετατρέποντάς τη σε #girlboss, όμως συνολικά παραμένει fun. Αν δεν ήταν κιόλας τα επεισόδια σχεδόν μία ώρα το καθένα, θα ήταν ακόμα καλύτερη.

#5 All Hail

Αφού δεν κατάφερε να προβλέψει μία καταστροφική χαλαζόπτωση, ένας διάσημος μετεωρολόγος, γνωστός για τη φοβερή του ακρίβεια, καταφεύγει στη γενέτειρά του και βρίσκεται σύντομα σε ένα ταξίδι ανακάλυψης του εαυτού του. Άλλη μία ισπανική παραγωγή του Netflix που βρίσκεται στο Top 10.

#4 The Defeated

Θυμάστε μία εποχή που ο Taylor Kitsch θα ήταν το next best thing της βιομηχανίας; Δεν ήταν τελικά και δεν έφταιξε κιόλας γι’ αυτό. Τέλος πάντων, να μία σειρά εποχής με τον Kitsch πρωταγωνιστή και τον Michael C. Hall παρέα του.

#3 Unforgettable

Ψυχολογικό θρίλερ με την Katherine Heigl και τη Rosario Dawson που δεν τιμάει τον τίτλο του.

#2 The Departed

Μία θριαμβευτική επανεξέταση της περιοχής που ο Martin Scorsese παίζει στα δάχτυλα – το crime drama.

Αγκαλιάζοντας τη Βοστώνη ως νέα τοποθεσία της φιλμογραφίας του τότε, ο Scorsese δημιουργεί μία ταινία από τα θεμέλια των GoodFellas και Mean Streets, αλλά όχι αλυσοδεμένα σε αυτά, ένα έργο τόσο αβίαστο όσο το Aviator και το Gangs of New York έμοιαζαν κοπιώδη.

#1 Bridgerton

Αυτή η σεζόν του Bridgerton είναι ένα κλασικό τράβα-με-κι-ας-κλαίω παιχνίδι από αυτά που πάντα θα βρίσκουν χώρο στην ψυχαγωγία γιατί, όσο γραφικά κι αν αποδίδονται συχνά, δεν απέχουν τρομερά από την ανικανότητα των καψουρεμένων ανθρώπων στην επικοινωνία (με κορσέδες ή χωρίς). Ειδικά στο πρώτο μέρος της σεζόν η σχέση των δύο χαρακτήρων όπου επικεντρώνεται πλέον η αφήγηση, του Anthony και της Kate, αφήνει πολύ χώρο για χιούμορ, με τον Jonathan Bailey να παίζει φανταστικά έναν σαστισμένο Anthony που φέτος ζει τη Mr. Darcy φάση του. Έχει μέχρι και μία σκηνή-νεύμα στη βουτιά του ήρωα της Austen στη λίμνη Pemberley. Ε ναι ρε Bridgerton, γι’ αυτά έχουμε έρθει.

Πηγή: oneman.gr