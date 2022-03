Όσκαρ 2022: Το φιλί της Κρίστεν Στιούαρτ στην αρραβωνιαστικιά της στο κόκκινο χαλί (vid)

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι δεν έκρυβε τον έρωτά του και μάλιστα τις αποκαλούσαν «πιτσουνάκια»!

Η ηθοποιός, που ήταν υποψήφια για το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το φιλμ «Spencer», επέλεξε μαύρο σορτς με ανοιχτό πουκάμισο και μαύρο blazer, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες, τις οποίες πολύ «πέταξε» για να βάλει πιο άνετα μαύρα loafers με λευκές κάλτσες.

Η Ντίλαν επέλεξε παρόμοια εμφάνιση «αλλάζοντας» το σορτς με παντελόνι.

Η Κρίστεν Στιούαρτ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, συνοδευόμενη από την αρραβωνιαστικιά της και οι δυο τους μοιράστηκαν ένα τρυφερό φιλί.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019, ενώ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα ενός φιλμ.

Kristen Stewart and at fiancée Dylan Meyers share a kiss on the red carpet at the #Oscars. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/5FObv4pm1D