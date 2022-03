Ποιος το έκανε καλύτερα; Χαμός στο Twitter με το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στα Όσκαρ (pics)

Όλα έγιναν ενώ ο Κρις Ροκ παρουσίαζε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, άρχισε να αστειεύεται με τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, χλευάζοντας το γεγονός πως είχε σχεδόν ξυρισμένο το κεφάλι της, όπως η Ντέμι Μουρ στο G.I. Jane.

Η Τζέντα Πίνκετ Σμιθ, που πάσχει από αλωπεκίαση, δεν έκρυψε την ενόχλησή της και δευτερόλεπτα μετά ο Γουίλ Σμιθ σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή, πλησίασε τον Κρις Ροκ και τον χαστούκισε!

