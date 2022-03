Όσκαρ 2022: «Παγωμάρα» στην απονομή από το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ (vid)

Αφού ο Ροκ ως παρουσιαστής έκανε ένα άστοχο αστείο για την Jada Pinkett Smith, σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, ότι ανυπομονούσε για τη συνέχεια του "G.I. Jane"(η Jada Pinkett Smith έχει απώλεια μαλλιών), ο Σμιθ σηκώθηκε από τη θέση του κοντά στη σκηνή, πλησίασε τον Rock και τον χαστούκισε.

Αφού κάθισε ξανά, ο Smith φώναξε στον Rock να «κρατήσει το όνομα της γυναίκας μου μακριά από το γ@μ@@@@ο στόμα σου». Όταν ο Ροκ , διαμαρτυρήθηκε ότι επρόκειτο απλώς για ένα αστείο «GI Jane» (όπου πρωταγωνιστεί γυναίκα πεζοναύτης έχει κοντοκουρεμένα μαλλιά), ο Smith επανέλαβε την ίδια ατάκα.

«Αυτή ήταν η καλύτερη βραδιά στην ιστορία της τηλεόρασης», είπε ο Ροκ, πριν επιστρέψει αμήχανα στην παρουσίαση του καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Η στιγμή συγκλόνισε το κοινό του Dolby Theatre και τους τηλεθεατές. Στο διαφημιστικό διάλειμμα, ο παρουσιαστής Daniel Kaluuya πλησίασε για να αγκαλιάσει τον Σμιθκαι ο Ντένζελ Ουάσινγκτον τον συνόδευσε στο πλάι της σκηνής. Οι δυο τους μίλησαν και αγκαλιάστηκαν και ο Tyler Perry ήρθε επίσης να μιλήσει.

Ο Smith, ο οποίος υποδύεται τον πατέρα της Venus και της Serena Williams στο «King Richard», αργότερα στην παράσταση κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, το πρώτο του Όσκαρ και ζήτησε συγγνώμη για την αντίδρασή του. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός.

Πηγή: ethnos.gr

