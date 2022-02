Βραβεία Όσκαρ: 12 υποψηφιότητες για την «Εξουσία του Σκύλου»

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες για Όσκαρ με την «Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον να επιβεβαιώνεται ως φαβορί με 12 υποψηφιότητες.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για την 94η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, υπογραμμίζοντας τα φαβορί που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα από τα βραβεία των Ενώσεων Κριτικών και κάνοντας σαφές πως σύντομα, άλλη μία γυναίκα θα γίνει κάτοχος του Όσκαρ Σκηνοθεσίας μετά τις Μπίγκελοου («The Hurt Locker») και Τζάο («Nomadland»).

Η «Εξουσία του Σκύλου» πρόκειται σε μερικούς μήνες να εξουσιάσει και την Τελετή Απονομής των Όσκαρ, αφού η ταινία της Τζέιν Κάμπιον συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου (12) και πλέον ηγείται της φετινής κούρσας. Η «Εξουσία» βρίσκεται υποψήφια σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες, δηλώνει παρόν και στα τεχνικά (π.χ. Ήχος), ενώ έκανε την έκπληξη με διπλή παρουσία στον Β' Αντρικό και την υποψηφιότητα του Τζέσι Πλίμονς (μαζί με εκείνη του φαβορί Κόντι Σμιτ-ΜακΦι), εκτοπίζοντας τους Τζάρεντ Λέτο («Οίκος των Gucci»), Κιάραν Χιντς («Belfast»), Μπράντλεϊ Κούπερ («Πίτσα Γλυκόριζα»).

Την «Εξουσία» ακολουθεί η... φαντασία του «Dune» με 10 υποψηφιότητες. Το σοφιστικέ μπλοκμπάστερ του Ντενί Βιλνέβ που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Φρανκ Χέρμπερτ έχει έντονη παρουσία όπως αναμενόταν σε τεχνικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες, βρήκε χώρο στο Διασκευασμένο Σενάριο (ένας από τους συν-σεναριογράφους του άλλωστε είναι και ο βραβευμένος με Όσκαρ, Έρικ Ροθ, της φήμης των «Φόρεστ Γκαμπ», «Η Απίθανη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», «Μόναχο» και του περσινού «Μανκ»), αλλά και στην Καλύτερη Ταινία, απουσιάζει όμως από την Σκηνοθεσία, στο βασικό «μπαχαρικό» δηλαδή.

Με 7 υποψηφιότητες ακολουθούν το ημι-αυτοβιογραφικό «Belfast» του Κένεθ Μπράνα, ο οποίος βρίσκεται ξανά να διεκδικεί Όσκαρ Σκηνοθεσίας 32 χρόνια μετά το ντεμπούτο του με τον «Ερρικό Ε'» (1989) και η φρέσκια ανάγνωση του «West Side Story» από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το «Belfast» έχει βλέψεις για το Πρωτότυπο Σενάριο, ενώ το «West Side Story» φαίνεται πως θα οδηγήσει νικηφόρα τα βήματα μιας άλλης Ανίτα, της Αριάνα ΝτεΜπόουζ, 61 χρόνια με την ταινία του '61, όταν είχε κερδίσει η Ρίτα Μορένο τον Β' Γυναικείο.

Ακολουθεί τo «Κing Richard » με έξι υποψηφιότητες, ανάμεσά τους κι εκείνη του μοντάζ, γεγονός που του δίνει μερικές ελπίδες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, εκεί που το είχαμε ξεγραμμένο. Περισσότερες πιθανότητες για νίκη έχει ο Γουίλ Σμιθ στην κατηγορία του Α' Ανδρικού Ρόλου, όπου ξαναβρίσκεται υποψήφιος δεκαπέντε χρόνια μετά από το «Κυνήγι της Ευτυχίας». Από τέσσερις υποψηφιότητες έχουν το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών», με πολύ ευχάριστη έκπληξη την παρουσία του στη δεκάδα της Καλύτερης Ταινίας, το «Drive My Car» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, ο οποίος εισχώρησε και στις πεντάδες της Σκηνοθεσίας και του Διασκευασμένου Σεναρίου, αλλά και το «Μην Κοιτάτε Πάνω» που εξαργύρωσε έτσι τη δημοφιλία που απέκτησε μετά την πρεμιέρα του στο Netflix.

Η «Χαμένη Κόρη» σταμάτησε, δυστυχώς, στις τρεις υποψηφιότητες, είναι όμως σε βασικές κατηγορίες: Α' Γυναικείου για την Ολίβια Κόλμαν, Β' γυναικείου για την Τζέσι Μπάκλεϊ και Διασκευασμένου Σεναρίου για τη Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία δεν μπόρεσε τελικά να τρυπώσει στην πεντάδα των σκηνοθετών.

Στην κατηγορία του Α' Γυναικείου, η Νικόλ Κίντμαν φαίνεται πως θα κερδίσει το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας της ως Λουσίλ Μπολ στο «Being the Ricardos» του Άαρον Σόρκιν, ταινία που είχε συζητηθεί έντονα για το σενάριό της (το οποίο τελικά δεν προτάθηκε) και εκπροσωπείται από δυο ακόμη ερμηνείες, του Χαβιέ Μπαρδέμ και του Τζ.Κ.Σίμονς. Στην ίδια κατηγορία, η Κρίστεν Στιούαρτ ως Λαίδη Νταϊάνα στο «Spencer» έκανε την δίκαιη επανεμφάνισή της (μετά την απουσία σε SAG, BAFTA), ενώ η Ακαδημία δεν συμπεριέλαβε στην πεντάδα την πληθωρική ερμηνεία της Lady Gaga στον «Οίκο των Gucci», αλλά την ουσιώδη λιτότητα της Πενέλοπε Κρουζ στο «Παράλληλες Μητέρες».

Τρεις υποψηφιότητες έχει το «Ενκάντο: Ένας Μαγικός Κόσμος», ανάμεσά τους και για Όσκαρ Τραγουδιού, όχι όμως για το δημοφιλές «We Don't Talk about Bruno» που έφτασε πριν λίγες μέρες στην κορυφή του Billboard Hot 100, καθώς η Ντίσνεϊ δεν το υπέβαλλε στην Ακαδημία ως πιθανή υποψηφιότητα για την κατηγορία. Τρία έγραψε το κοντέρ και για το «CODA» - ντεμπούτο για την Apple στην καηγορία της Καλύτερης Ταινιάς - αλλά και για το δανέζικο animation «Flee», που γίνεται έτσι η πρώτη ταινία που βρίσκεται υποψήφια ταυτόχρονα για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ, Animation και Διεθνούς Ταινίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την πεντάδα του Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας έμεινε το «Α Hero» του Ασγκάρ Φαρχαντί, ο οποίος δεν θα έχει τη δυνατότητα να τριπλασιάσει τις νίκες του στην κατηγορία, τουλάχιστον όχι φέτος, γιατί η επιστροφή του θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Διαβάστε στη συνέχεια αναλυτικά τις υποψηφιότητες. Η 94η Τελετή Απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick Tick Boom

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, Tragedy of Macbeth

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Jessica Chastain, Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Katsur, CODA

Jessie Plemmons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana Debose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Japan, Drive My Car

Denmark, Flee

Italy, The Hand of God

Bhutan, Lunana: A Yak in the Classroom

Norway, The Worst Person in the Worldspan

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Tragedy of Macbeth

West Side Story

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Don't Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, tick... Boom!

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Tragedy of Macbeth

West Side Story

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Be Alive from King Richard

Dos Oruguitas from Encanto

Down To Joy from Belfast

No Time To Die from No Time to Die

Somehow You Do from Four Good Days

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

Belfast

Dune

The Power of the Dog

No Time to Die

West Side Story

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

When We Were Bullies

Three Songs for Benazir

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Πηγή: cinemagazine