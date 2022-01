Απόψε η πρεμιέρα του MasterChef 6: Τι κάνουν σήμερα οι νικητές των προηγούμενων κύκλων (vids)

Απόψε η μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef. Το ριάλιτι μαγειρικής επιστρέφει στο Star κάνοντας πρεμιέρα στις 21:00

Ο μεγαλύτερος, πρωτότυπος, παγκόσμιος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, συνεχίζει για άλλη μια συναρπαστική σεζόν την επιτυχημένη πορεία του στο Star για να αναδείξει τον Έλληνα MasterChef 2022! Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναζητούν μάγειρες, που διαθέτουν έμπνευση, ενθουσιασμό, ενέργεια, δημιουργικότητα! Αυτό είναι το τέλειο “menu” του σωστού μάγειρα για αψεγάδιαστο, γευστικό αποτέλεσμα!

MasterChef 2022, ένα ακόμα ταξίδι μαγειρικής ξεκινά και ο πήχης ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά με την ανατροπή να κυριαρχεί και με καλεσμένους αναγνωρισμένους chef από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.

Πάμε να θυμηθούμε, όμως, τι κάνουν σήμερα οι προηγούμενοι νικητές του μαγειρικού ριάλιτι: Άκης Πετρετζίκης, Λάμπρος Βακιάρος, Τιμολέων Διαμαντής, Μανώλης Σαρρής, Σταύρος Βαρθαλίτης και Μαργαρίτα Νικολαΐδη.

Άκης Πετρετζίκης – 2010

Ήταν το 2010 που το πρώτο MasterChef μεταδόθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega. Νικητής αναδείχθηκε ο Άκης Πετρετζίκης. Από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ο πιο επιτυχημένος νικητής ριάλιτι.

Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του στο προσωπικό του site, μετά τη νίκη ακολούθησε η καθημερινή στήλη μαγειρικής στην πρωινή εκπομπή του MEGA “Το Πρωινό Μου”, από το 2010 έως το 2014. Τις σεζόν 2014-15-, 2015-16 παρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή μαγειρικής “Καν’ το όπως ο Άκης”, από το MEGA αλλά και μία εβδομαδιαία εκπομπή με τίτλο “Ιστορίες από τη Λίστα”. Επίσης, παράλληλα με την τηλεόραση, τo 2012 και για τα επόμενα 2 χρόνια ήταν ο Head Chef στο εστιατόριο του chef Michel Roux.

Το 2017, παρουσίαζε στην Κύπρο την απογευματινή εκπομπή “Μια βαλίτσα γεύσεις” ενώ την ίδια χρονιά, προβαλλόταν από τον Alpha to πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι μαγειρικής “Ready Steady Cook”. To 2018, τον βρίσκει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ να παρουσιάζει την εκπομπή “Kitchen Lab”, ενώ, ακριβώς έναν χρόνο μετά, ο Άκης έγινε κριτής στο reality ζαχαροπλαστικής του Alpha “Bake Off Greece” ενώ παράλληλα παρουσίαζε το “Kitchen Lab”.

Από το 2018 έως σήμερα, ο Άκης Πετρετζίκης δίνει ραντεβού κάθε Σαββατοκύριακο με το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του ALPHA και την εκπομπή του «Kitchen Lab» η οποία σημειώνει υψηλή τηλεθέαση.

Ο Άκης Πετρετζίκης έχει τεράστιο κοινό και στα social media, καθώς η καθημερινή του παρουσία κερδίζει χιλιάδες likes και σχόλια σε κάθε ανάρτηση.

Επιπλέον, έχει κυκλοφορήσει τα δικά του βιβλία, τα δικά του σκεύη και φυσικά τα δικά του μαγαζιά, τα οποία είναι ιδιαίτερα περιζήτητα. 12 χρόνια μετά τη νίκη του, αναμφίβολα, έχει διαγράψει μία μοναδική πορεία.

Λάμπρος Βακιάρος – 2017

Το MasterChef μετακινήθηκε από το Mega στο Star και ο πρώτος νικητής σε αυτό αναδείχθηκε ο Λάμπρος Βακιάρος το 2017.

Ο νεαρός σεφ μαγείρευε για τέσσερα χρόνια στην πρωινή εκπομπή του Star “Στη φωλιά των Κου Κου” με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Κρατερό Κατσούλη. Ο Λάμπρος Βακιάρος έχει κυκλοφορήσει τη δική του σειρά μπαχαρικών, ενώ τους προηγούμενους μήνες ήταν συνταξιδιώτης του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο Mega και την εκπομπή “Fishy”.

«Εκείνη την περίοδο δεν ήμουν δεσμευμένος σε μια δουλειά. Σε μια συζήτηση, μια φίλη πέταξε την ιδέα. Στην αρχή δεν το πήρα ζεστά. Μετά σκέφτηκα “τι έχω να χάσω;”. Έκανα την αίτηση και το ξέχασα. Ήταν Φεβρουάριος του 2017. Προτού κάνω την αίτηση, είχα κλείσει εισιτήριο να φύγω για Αμερική, τον Απρίλιο. Είχα κάποιες οικονομίες και είχα αποφασίσει να πάω να δοκιμάσω την τύχη μου εκεί. Με τα πολλά, μου ήρθε μήνυμα από την εκπομπή που έλεγε: “Ελάτε την τάδε μέρα και ώρα με ένα πιάτο”. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα τους σεφ γιατί δεν είχα δουλέψει πολύ στην Ελλάδα…

Όταν πήγα το πιάτο μου στην κρύα οντισιόν, την πρώτη φορά, δεν είχα καταλάβει ποιος είναι ο σεφ και ποιος ο δημοσιογράφος από την παραγωγή. Είχα πέσει στον Σωτήρη Κοντιζά και παρεμπιπτόντως είχα φτιάξει ένα ασιατικό πιάτο. Πέρασα από το πρώτο στάδιο στις οντισιόν. Στις 17 Απριλίου ήταν η μέρα που θα μπαίναμε στο bootcamp των 50. Είχα δύο επιλογές. Ή θα έφευγα στην Αμερική ή θα έκαιγα το εισιτήριο και θα πήγαινα στο «Master Chef». Πήγα. Πήρα τρία “ναι”, μπήκα στο σπίτι και έφτασα εκεί που έφτασα» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Βακιάρος στο περιοδικό GALA.

Τιμολέων Διαμαντής – 2018

Ο Τιμολέων Διαμαντής ήταν ο νικητής του επόμενου κύκλου του MasterChef που ακολούθησε το 2018.

Στον προσωπικό του ιστότοπο γράφει σχετικά με το τι ακολούθησε μετά τη νίκη του MasterChef: «Τότε ανακάλυψα ότι το τέλος του παιχνιδιού ήταν μόνο η αρχή. Ακολούθησαν events τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και φυσικά μαγειρικά ταξίδια, καθώς η ήδη υπάρχουσα γνώση δεν είναι ποτέ αρκετή για την εξέλιξη».

O Tιμολέων Διαμαντής την άνοιξη του 2019 έφυγε για σεζόν στην Κρήτη, όπου εργάστηκε σ’ ένα εστιατόριο, το οποίο ξύπνησε μέσα του την παραδοσιακή του πλευρά. Έκτοτε, το ενδιαφέρον και η προσπάθεια για τη σύζευξη της παραδοσιακής με τη μοντέρνα κουζίνα, έγινε ένας από τους κύριους στόχους του. Σ’ αυτό φυσικά συνέβαλε η γενέτειρά του το Πήλιο και η ενασχόληση της οικογένειάς του με τα βότανα και την καλλιέργεια της γης.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων “το φθινόπωρο του 2019 δέχτηκα πρόταση να λάβω μέρος σ’ ένα διαγωνισμό στο Μαϊάμι δίπλα σ’ έναν καταξιωμένο Έλληνα σεφ, κερδίζοντας και εκεί την πρώτη θέση. Κάνοντας ένα σύντομο πέρασμα από τη Φιλανδία, συνέχισα την πορεία μου σε ένα από τα δημοφιλέστερα εστιατόρια της Σουηδίας και του κόσμου, το Daniel Berlin Krog, με 2 αστέρια Michelin, το οποίο αποτελεί όνειρο πολλών μαγείρων. Έπειτα από το πέρας της πρακτικής μου εκεί, δέχτηκα και πρόταση να εργαστώ, όμως ο ερχομός της πανδημίας είχε άλλα σχέδια για μένα.

Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας, το καλοκαίρι του 2020, η αγάπη μου για την παράδοση, οδήγησε τα βήματά μου στο project της Φάρμας. Το όνειρο της σύζευξης της παραδοσιακής και της μοντέρνας κουζίνας έγινε απτό, στην καρδιά του Πηλίου. Φυσικά ο “πειρασμός” του YouTube δεν άργησε να με καταβάλει. Αφού πήρα την απόφαση για τη δημιουργία του δικού μου καναλιού, άρχισα να διαμορφώνω το studio μου ή καλύτερα το εργαστήριό μου. Με vintage επιρροές και φτιαγμένο από Ελληνικά υλικά, όπως το τοπικό τούβλο “Τσαλαπάτα”, στήθηκε μια επιχείρηση, η οποία έχει ως στόχο να παρουσιάζει φαγητά απλά, προσιτά και ποιοτικά με αξιόλογα τοπικά και όχι μόνο προϊόντα» τονίζει στο βιογραφικό του ο Τιμολέων Διαμάντης, ο οποίος στο Instagram έχει περίπου 62 χιλιάδες ακολούθους.

Μανώλης Σαρρής – 2019

Ο νικητής του MasterChef του 2019 ήταν ο Μανώλης Σαρρής, με καταγωγή από την Πάρο.

Εργάζεται σε γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου, ενώ την περσινή σεζόν έκανε μία προσπάθεια στο τηλεοπτικό πεδίο. Ο Μανώλης Σαρρής παρουσίασε στο Star το Cook Beef μαζί με τους Σταύρο Βαρθαλίτη, Νίκο Θωμά, Σάββα Ληχανίδη και Χρήστο Γλωσσίδη.

Σταύρος Βαρθαλίτης – 2020

Ο εναλλακτικός Σταύρος Βαρθαλίτης αναδείχθηκε νικητής στον τελικό του MasterChef 2020, με αντίπαλο τον Σταυρή Γεωργίου.

Μετά τη νίκη του, εμφανιζόταν τακτικά στην καθημερινή πρωινή εκπομπή του Star, «Στη Φωλιά των Κου Κου», όπου μαγείρευε εναλλάξ με τον Λάμπρο Βακιάρο. Στο youtube συστήνεται ως Foodman όπου μοιράζεται με τους ακολούθους του μυστικά της κουζίνας και όλων των ειδών τις συνταγές, ενώ ήταν κι εκείνος στο τιμόνι της παρουσίασης της μαγειρικής εκπομπής μαζί με τον Μανώλη Σαρρή.

Αυτή την περίοδο δίνει τον καλύτερο χορευτικό του εαυτό στο Dancing with the Stars.

Μαργαρίτα Νικολαΐδη – 2021

Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη είναι η πρώτη Ελληνίδα MasterChef που αναδείχθηκε νικήτρια στον τελευταίο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής τον Ιούνιο του 2021. Η Μαργαρίτα υπήρξε, κατά γενική ομολογία, μία από τις πιο αγαπημένες παίκτριες που έλαβαν μέρος στο παιχνίδι.

Η 28χρονη έχει σχεδόν 100.000 διαδικτυακούς φίλους στο Instagram, τους οποίους ενημερώνει αρκετά συχνά με συνταγές της. Η νεαρή σεφ είχε εδώ και έξι μήνες αρκετές προτάσεις για συνεργασίες, όπως σε διαφημιστικά, αλλά και σε εστιατόρια. Η ίδια επέλεξε να πει το πολυπόθητο ναι σε τρεις διαφημίσεις, ωστόσο προς το παρόν δεν ένιωσε έτοιμη για να ενταχθεί σε κάποια ομάδα εστιατορίου…

