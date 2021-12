Stefany Loca: Μεταμφιέστηκε σε ζόμπι για το νέο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι (vid)

Η Stefany Loca επιστρέφει με ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο «All I Want For Christmas Is You» κόντρα σε όλα όσα έχουμε συνηθίσει και αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση για άλλη μια φορά.

Μετά την απόλυτη επιτυχία του «Shake It» με 1.000.000 προβολές, η μοναδική Stefany Loca μας λέει «All I Want For Christmas Is You» το οποίο συνοδεύεται με ένα πρωτότυπο video clip που παρόμοιο δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, καθώς παραπέμπει σε αμερικανική παραγωγή. Το σενάριο είναι άκρως εντυπωσιακό και εκκεντρικό με την Stefany Loca να είναι μεταμφιεσμένη σε ζόμπι και σέρνει στη κυριολεξία ένα σάκο από το πορτ μπακαζ μιας Cadillac... Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο σκηνοθέτης Mike Marzz με την make up artist Αναστασία Βανέλη. Την παραγωγή του τραγουδιού επιμελήθηκε ο συνήθης ύποπτος από την Αμερική Wardale παραγωγός των Tyga, Soulja Boy, ενώ το styling ανήκει στην Λουκία Κυριάκου. Πρωταγωνίστρια για άλλη μια φορά... η Stefany Loca. Δείτε το video clip παρακάτω: